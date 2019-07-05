Hırsızlık çetesi hırsızlık yaparak aldıkları villada yakalandı

Osmaniye’de 8 kişilik hırsızlık çetesi, polisin 40 güvenlik kamerasını izleyerek düzenlediği operasyonla villada yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Osmaniye ve çevre illerde sık sık kiralık ev arama ve dilenme bahanesiyle ikametleri kontrol edip, kapıların anahtar göbek kısımlarını kırmak suretiyle ziynet eşyası çalan hırsızlık çetesine yönelik çalışma başlattı. Osmaniye’de son iki hırsızlık olayında bir ikametten 50 bin TL değerinde altın ve 1 adet tabanca çalınması üzerine polis, 40 ayrı güvenlik kamerasının görüntülerini izleyerek yaptığı titiz çalışma neticesinde aynı aileden 4 erkek ve biri hamile 4 kadın olmak üzere toplam 8 şüpheli tespit etti. Tespit edilen iki adrese baskın yapan emniyet güçleri, lüks villaya yapılan operasyonla şüphelileri yakaladı. Villanın en alt katının içki mahzeni ve partiler düzenlemek için kullanıldığı, mahzenin yıllanmış içki ile dolu olduğu anlaşıldı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 5’i tutuklanırken, biri hakkında adli kontrol kararı alındı. 2 kişi ise serbest bırakıldı.