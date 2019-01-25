Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir iş yerinde yaşanan hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Ceylanpınar-Viranşehir kara yolu 10. kilometresindeki bir akaryakıt istasyonundan otomobil lastiklerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık olayında, otomobil ile istasyona gelen 4 kişinin, istasyon önündeki 3 otomobil lastiğini alıp götürdüğü görülüyor. Jandarma ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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