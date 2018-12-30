Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde market çalışanlarına ait çantaların çalınması güvenlik kameralarınca kaydedildi30 Aralık 2018 Pazar 17:16
BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir marketin çalışanlarına ait çantaları çaldıkları öne sürülen 4 kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Kasım Efendi Caddesi'ndeki bir markete gelen şüpheliler, etrafı gözetledikten sonra soyunma odasına geçti.
Burada, çalışanlar Pınar C. ve Tuğçe A'ya ait çantaları çalan şüpheliler marketten ayrıldı. Bir süre sonra soyunma odasına giden market çalışanları çantalarının yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi.
Hırsızlık anının yansıdığı güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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