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Medya Hırsızlığı deşifre oldu: Oda TV'den alçak basınç 'haber çalma' operasyonu
Medya

Hırsızlığı deşifre oldu: Oda TV'den alçak basınç 'haber çalma' operasyonu

ABD’de 6 Ocak’ta darbe olacağı iddialarını ulusal basında ilk kez yeniakit.com.tr duyurdu. Oda TV isimli tetikçi medya organı, haberimizi kendi haberi gibi servis ederek hiçbir ahlaki değeri olmadığını gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 15:16:00 -
Hırsızlığı deşifre oldu: Oda TV'den alçak basınç 'haber çalma' operasyonu

 yeniakit.com.tr 

ABD medyası, Cumhuriyetçi Donald Trump’ın ABD’nin yeni başkanı Joe Biden’a darbe yapacağı iddialarını gündeme getirdi. Bir süredir Trump’ın 6 Ocak’ta darbe yapmayı planladığı konuşulurken, dün sosyal medyayı sallayan bir gelişme yaşandı. Donald Trump, Twitter’dan paylaştığı mesajında, “6 Ocak’ta görürsünüz” ifadesini kullandı.

Trump’ın bu paylaşımı darbe iddialarını güçlendirirken, ABD basınının iddialarını ve Trump’ın bu mesajını ulusal basında ilk kez yeniakit.com.tr duyurdu. Özellikle Akit’in dün 23.52’de servis ettiği, “Trump 30 dakika önce yazdı! 6 Ocak'ta darbe yapacağı iddiaları daha da güçlendi” haberi büyük ses getirdi.

Oda TV hırsızlığı

Akit’in çok konuşulan bu haberinin ardından tetikçi Oda TV hırsızlığa soyundu. Oda TV tarafından, “Darbe tarihi 6 Ocak 2021 mi” başlığıyla servis edilen haberde, gelişmeler Akit’in aktardığından bahsedilmeden söz konusu iddialar gündeme getirildi.

Trump 30 dakika önce yazdı! 6 Ocak'ta darbe yapacağı iddiaları daha da güçlendi
Trump 30 dakika önce yazdı! 6 Ocak'ta darbe yapacağı iddiaları daha da güçlendi

Dünya

Trump 30 dakika önce yazdı! 6 Ocak'ta darbe yapacağı iddiaları daha da güçlendi

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