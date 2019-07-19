Hırsızların yeni hedefi okulların demir korkulukları Gaziantep’te hırsızlar bu kez de okulların demir bahçe korkuluklarını çaldı.

Gaziantep’te hırsızlar bu kez de okulların demir bahçe korkuluklarını çaldı.

Edinilen bilgiye göre, ilginç hırsızlık olayları Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki iki okulda yaşandı. Okulların duvarlarından atlayıp bahçeye giren A.N.G. isimli şahıs demir korkulukları sökerek dışarı attı. Daha sonra panelvan tipi aracıyla olay yerine tekrar gelen şahıs söktüğü bahçe korkuluklarını aracına yükleyip olay yerinden uzaklaştı. İlginç hırsızlık anı ise okulların güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Yaşanan hırsızlık olaylarının ardından yapılan operasyonla yakalanan A.N.G. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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