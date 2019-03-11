0553 313 94 23

Hırsızların rahatlığı pes dedirtti

Diyarbakır’da gece saatlerinde bir eve giren hırsızların rahat tavırları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:04
Hırsızların rahatlığı pes dedirtti

Diyarbakır’da gece saatlerinde bir eve giren hırsızların rahat tavırları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

 

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 6 Martta gece saat 02.00 sularında bir binanın 1. katına tırmanan eldivenli bir hırsız balkonu açık eve girerek daha sonra bina giriş kapısını açıp diğer 2 hırsızı da eve aldı. Hırsızlar evde uyuyan ev sahibine hiç aldırış etmeden bilgisayar ve tedavi için biriktirilen 2 bin 500 lirayı alıp kayıplara karıştı. Hırsızların rahat tavırları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Gözcülük yapan hırsız bina içerisinde defalarca merdiveni inip çıkarak spor yaptı. Korkuluklardan kayarak eğlenen hırsızların daha sonra aralarında çıkan tartışma, ev sahibinin uyanmasıyla son buldu. Ev sahibinin bağırması üzerine gülerek kaçan hırsızlar güvenlik kamerasını izleyen ev sahibini şok etti. Ev sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş çapta inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:04
  1. Diyarbakır
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şişli’ye sağlık vadisini kazandıracak
    1. Şişli’ye sağlık vadisini kazandıracak
    2. DBP'li belediye başkanlarının terör..
    3. Türkiye’nin iki yakası yeniden bir..
    4. Sur Yapı Marka AVM'de Mercedes Benz..
    5. İstiklal Marşı 98 yaşında
    6. Türk Yargı Etiği Bildirgesi
    7. GENAR Başkanı İhsan Aktaş son anket..
    8. "Galaxy Fold'u 27 Nisan'da Türkiye’de..
    9. 'İspatlayan 50 bin TL vereceğim' dedi!..
    10. 6 bin firma, 157 milyarlık yatırım..
    11. Avrupa borsaları
    12. Amatör lig BAL'dan 1. Lig'e yükselişin..
    13. HDP'ye gözaltı şoku
    14. Varank: Güven olmazsa yatırım, aş-iş..
    15. Kanoyla karda kayıp mendereslerde..
    16. "Antrenman için 10-15 kilometre yol..
    17. Veriler açıklandı! Küresel petrol..
    18. Neştersiz kök hücre tedavisiyle leke,..
    19. Toyota otomobil satışlarında lider
    20. Kızını terör saldırısında kaybeden..
    Venezuela'da kritik gelişme! Tümü iptal edildi
    Venezuela'da kritik gelişme! Tümü iptal edildi
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!