0553 313 94 23

Bekçiler hırsızların korkulu rüyası oldu! Yüzde 20 azaldı

İçişleri Bakanlığınca şehirlerde güvenliğin arttırılması amacıyla çarşı ve mahalle bekçileri uygulamasının yeniden hayata geçirilmesi olumlu sonuçlar verdi. 2018‘in ilk 7 ayında hırsızlık olaylarından yüzde 20, yağma olaylarında ise yüzde 12’lik bir azalma görüldü.

07 Ağustos 2018 Salı 14:44
Bekçiler hırsızların korkulu rüyası oldu! Yüzde 20 azaldı

Şehirlerin güvenliğinin artırılması kapsamında İçişleri Bakanlığınca, çarşı ve mahalle bekçileri uygulamasının yeniden hayata geçirilmesi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince sık sık uygulanan huzur ve güven operasyonları, kent güvenliği yönetim sistemi ile ülke genelinde artan kamera takip sistemi uygulamaları, hırsızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı, yağma, kapkaç olayları gibi mal varlığına karşı işlenen olay sayısını ciddi oranda azalttı.

OLAYLARIN YÜZDE 43'Ü AYDINLATILDI

Emniyet ve Jandarma asayiş birimlerinin ortak çalışmasıyla bu yılın ilk 7 ayında mal varlığına karşı işlenen olaylar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.5 azaldı. Bu yılın ilk 7 ayında mal varlığına karşı toplam 348 bin 877 olay meydana gelirken, geçen yıl aynı dönemde meydana gelen olay sayısı ise toplam 398 bin 438 oldu. Mal varlığına karşı işlenen olayların aydınlatılma oranı ise bu yıl, geçen yılın ilk 7 aylık dönemine göre yüzde 16 arttı. Olayların yüzde 43’ü aydınlatıldı.

Şehirlerde alınan sıkı güvenlik önlemleri, yağma ve hırsızlık olaylarını da azalttı. Geçen yılın ilk 7 ayında 7 bin 25 yağma olayı yaşanırken, bu yıl olay sayısı 6 bin 168 oldu. 2018’de yağma olay sayısında yüzde 12’lik bir azalma yaşanırken, olayları aydınlatma sayısında ise yüzde 5’lik bir artış oldu. 6 bin 168 yağma olayının yüzde 82’si aydınlatıldı. 2018’in ilk 7 ayında hırsızlık olaylarında yüzde 20’lik bir azalma görüldü. Bu yılın 7 ayında 219 bin 901 hırsızlık olayı olurken, geçen yıl aynı dönemde toplam 273 bin 995 hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlık olaylarının yüzde 28’i güvenlik güçlerince aydınlatıldı.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 14:44
  1. bekçiler
  2. hırsızlık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bosch'tan Türkiye'ye dev yatırım!
    1. Bosch'tan Türkiye'ye dev yatırım!
    2. Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
    3. Mum lekesi kıyafetten nasıl çıkarılır?
    4. Klima filtresi nasıl temizlenmelidir?
    5. Irak'ta 5 DEAŞ'lı teröriste idam cezası
    6. Emniyet Genel Müdürlüğü KPSS şartı..
    7. Kaşık nasıl parlatılır?
    8. Ekonomist Yalçın: Türkiye'nin..
    9. Posta'dan kovulan Yazgülü Aldoğan..
    10. ABD'nin 'dolar' yalanlamasına..
    11. Yine çakmak gazı yine ölüm! Cesedini..
    12. Şarlatanla ilgili mide bulandıran..
    13. Filo kiralama devi battı! Dalgası..
    14. FETÖ, Eren Erdem'e bilgileri böyle..
    15. TBB'den avukatlara gönderilen mesajla..
    16. Moro Müslümanlarının 120 yıllık hayali..
    17. Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi
    18. Elmalı'da yaşanan sel, hayatı olumsuz..
    19. İstanbul Esenyurt'taki dehşet anları:..
    20. Arabayı kurtarayım derken uçurumdan..
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman