Hırsızların iş kazası...Polisten kaçarken komaya girdiler Bursa’da çaldıkları otomobille polisten kaçan hırsızlar, aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Bursa’da çaldıkları otomobille polisten kaçan hırsızlar, aydınlatma direğine çarparak durabildi. İkiye bölünen araçtan çıkarılan 2 kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İnegöl Yenişehir karayolunda meydana geldi. İnegöl’den çaldıkları otomobille Yenişehir’e gelen B.Ş. ve M.Ç.B., polis ekiplerine yakalanacaklarını anlayınca kaçmaya başladı. Polislerin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü B.Ş., güney çevre yolunda hızla giderken, aydınlatma direğine çarptı.

Kazada B.Ş. ile yanındaki M.Ç.B. araçta sıkışırken, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, şüphelileri sıkıştığı yerden kurtardı.

Ağır yaralı olduğu belirlenen B.Ş. ve M.Ç.B., Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

B.Ş. ile M.Ç.B.’nin tedavi sürecinin ardından gözaltına alınacağı açıklandı.

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