0553 313 94 23

Hırsızların hedefi oldu, düşük maliyetli alarm sistemi yaptı

BATMAN (İHA) – Batman’da iki defa motosikleti çalınan Muhammed Karabaş, düşük maliyetli alarm sistem geliştirdi.

18 Haziran 2019 Salı 12:22
Hırsızların hedefi oldu, düşük maliyetli alarm sistemi yaptı

BATMAN (İHA) – Batman’da iki defa motosikleti çalınan Muhammed Karabaş, düşük maliyetli alarm sistem geliştirdi.


Batman’da ikamet eden Muhammed Karabaş daha önce ısınmak için yaptığı elektrikli yelekten sonra alarm sistemi geliştirdi. İki defa motoru çalınan Karabaş, kendi imkanlarıyla evinin bahçesine gece-gündüz sensör ile çalışan alarm kurdu. Hem gece hem de gündüz fişe takınca alarmın hemen çalıştığını belirten Karabaş, “Düşük maliyetli ve güzel bir alarm yaptım. Şu an arabama hırsız yaklaşamıyor. Geçen sefer evimden motorum çalınmıştı. Bir komşunun evine gittim ve orada bir sensör gördüm. Orada aklıma geldi ve denemek istedim. O günden sonra gönül rahatlığıyla yaptığım alarmı kullanıyorum. Bunu biraz daha geliştirmek istiyorum. Mesela telefonla mesaj gelecek şekilde yapmak istiyorum. Bunun için de yetkililerden yardım istiyordum. Alarmın özelliği gece-gündüz sensörlü olmasıdır. Gece de olsa gündüz de olsa fişe taktığım zaman hemen çalışıyor. Yani arabama hiç kimse yaklaşamıyor” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüzlerce metre ötedeki trafik kural ihlalleri drone ile tespit ediliyor
    1. Yüzlerce metre ötedeki trafik kural..
    2. Avrupa Oyunlarında mücadele edecek..
    3. Cinayetlerin arkasında FETÖ’cü hainler..
    4. LÖSEV karne heyecanını eğlenceyle..
    5. Saadet Partili ismin skandal Mursi..
    6. Başkan Ekrem Yüce öğrencilerin..
    7. Sarıgöl’de mevsimin ilk üzümü yetişti
    8. 600 bin TL ödülle aranan terörist..
    9. Fethi Sekin Şehir Hastanesinde "Tıbbı..
    10. Toksöz 2,5 ayın hesabını verdi
    11. Erenler’de kilitli parke taşları..
    12. Altın fiyatları
    13. Esed rejimi sınırda Lübnanlı 2..
    14. Erzincan merkezli 5 ilde FETÖ/PDY..
    15. Başkan Ocak, doğalgaz çalışmalarını..
    16. Kırışıklıklara karşı 4 tüyo
    17. Muş’ta yaz Kur’an kursları başladı
    18. Kuveyt'ten Muğla'ya gelen yolcu..
    19. Yıldırım Ordulu STK temsilcileriyle..
    20. Konuk sanatçılar projesine AB'den..
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı
    Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması