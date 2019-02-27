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Hırsızları evde unuttukları ilaç kutusu yakalattı

Karabük’ün Safranbolu ve Eflani ilçelerinde bulunan evlere girerek hırsızlık yapan şüphelileri evden çıkarken düşürdükleri ilaç kutusu ele verdi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:37
Hırsızları evde unuttukları ilaç kutusu yakalattı

Karabük’ün Safranbolu ve Eflani ilçelerinde bulunan evlere girerek hırsızlık yapan şüphelileri evden çıkarken düşürdükleri ilaç kutusu ele verdi.


Edinilen bilgiye göre Eflani İlçesi Ovaşeyhler Köyü Çiftlik mahallesinde boş olan ve yaz aylarında kullanılan 4 evde veSafranbolu İlçesi Akkışla ve Dereköy Köylerinde ise 6 evde hırsızlık olayı meydana geldi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucundahırsızlık olayının gerçekleştiği evlerden birinde şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 1 adet ilaç kutusu bulundu. Araştırma sonucunda ilacın alındığı eczane tespit edilerek kamera kayıtlarından ilacı alan şüphelinin R.K., olduğu belirlendi. Ekipler tarafından gözaltına şüpheliR.K. vermiş olduğu ifadesinde söz konusu hırsızlık olaylarını F.T., K.Ö., ve Z.Ö., ile birlikte yaptıklarını itiraf etti.


Verilen ifadeler doğrultusunda Z.Ö isimli şüpheli de gözaltına alınırken F.T., ve K.Ö., isimli şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:37
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