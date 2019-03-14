0553 313 94 23

Hırsızları çaldıkları kayıt cihazı ele verdi

Gaziantep'te hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan ancak ifadelerinde suçlarını inkar eden zanlıların yalanı, çaldıkları güvenlik kamerası kayıt cihazı sayesinde ortaya çıktı

14 Mart 2019 Perşembe 11:03
Hırsızları çaldıkları kayıt cihazı ele verdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan ancak ifadelerinde suçlarını inkar eden zanlıların yalanı, çaldıkları güvenlik kamerası kayıt cihazı sayesinde ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda marangozhanelerde meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler A.K ve H.İ.K, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 televizyon, güvenlik kamerası kayıt cihazı ve hırsızlık olayında kullanılan çok sayıda alet ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinde suçlarını inkar eden şüphelilerden ele geçirilen güvenlik kamerası kayıt cihazını inceleyen ekipler, A.K. ve H.İ.K'nin gerçekleştirdiği hırsızlık anına ilişkin görüntülere ulaştı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.










Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:03
  1. Gaziantep
  2. güvenlik kamerası
  3. Hırsızları çaldıkları kayıt cihazı ele verdi
  4. HIRSIZLIK
  5. polis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul merkezli sahte altın operasyonu
    1. İstanbul merkezli sahte altın operasyonu
    2. Sakatlıktan döndü, Avrupa şampiyonu oldu
    3. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve..
    4. Toyota uzaya araç gönderecek
    5. Kayapınar Kültür ve Taziye Evi hizmete..
    6. Çin, Ceyş el Muhammed’in liderinin..
    7. “Büyüme trendi 2019 yılında da devam..
    8. İş insanı Bayram: “İran pazarını çok..
    9. Ryan Donk’un 1 maçı kaldı
    10. Teröristlerin toprağa gömdüğü..
    11. Elazığ’da "KYK Gönül Sohbetleri"..
    12. Turizmde Rusya’ya özel strateji
    13. "2018 yılında 208 bin 14 dosya..
    14. Şenol Güneş, 5 bin 512 gün sonra aynı..
    15. Türkiye’nin gururu Grizu-263 Uzay..
    16. Mersin’de Tıp Bayramı törenle kutlandı
    17. Kılıçdaroğlu: "Turgut Özal Türkiye’nin..
    18. Formula 1'de 8 takımın kadrosu değişti
    19. 35 yıldır yaz kış pazarcılık yapıyor
    20. Vali, ceketini çıkartıp öğrencilerle..
    21. Cumhuriyet Ortaokulu’nda yangın..
    22. DPÜ’de ’Ermeni meselesi’ konulu..
    23. Tanzim satışa 14 bin ton meyve ve..
    24. Kutsal emanetler Bilecik’e ulaştı
    25. Berat Albayrak: Artık turizm diyoruz,..
    26. Doktorlara 14 Mart’ta Boks Eldiveni..
    27. TSYD’den Alanya çıkarması
    28. Başkan Koca: Söz verdik, yaptık
    29. Türk çayı horonla Avrupa yolunda
    30. Bursa'da kar maskeli bir kişi PTT'yi..
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!