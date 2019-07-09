0553 313 94 23

Hırsızlardan biri tezgahtarı oyalayıp diğeri kaşla göz arasında altın bileziği çaldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan biralışveriş merkezindeki kuyumcudan altın bilezik çalan 3 Gürcü hırsız, Kumköy Jandarmanın amansız takibi sonucunda Fethiye’de yakalandı.

09 Temmuz 2019 Salı 10:32
Hırsızlardan biri tezgahtarı oyalayıp diğeri kaşla göz arasında altın bileziği çaldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan biralışveriş merkezindeki kuyumcudan altın bilezik çalan 3 Gürcü hırsız, Kumköy Jandarmanın amansız takibi sonucunda Fethiye’de yakalandı. Gürcü hırsızların bileziği çaldığı anlar güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi.


Olay, 4 Temmuz 2019 günü saat 21.30 sıralarında Kumköy’de bulunan alışveriş merkezindeki bir kuyumculuk işletmede gerçekleşti. AVM’ye gelen 3 kişi önce AVM içerisinde bir süre gezdikten sonra şahıslardan bir tanesi dışarıdaki araca giderken 2’si kuyumcudaki altınları kontrol etti. Şahıslardan birisi kuyumcuyu meşgul ederken diğer şahıs ise gözüne kestirdiği en göz alıcı bileziği el çabukluğu ile çaldı. 2 kişi kuyumcudan çıktıktan sonra kendilerini bekleyen araca binerek AVM’den uzaklaştı.


Hırsızlık olayının ardından Kumköy Jandarma Karakolu tarafından oluşturulan özel ekip, ilk etapta işyerlerinin ve Kumköy Turizm Bölgesinde jandarma tarafından kurulan 20 adet güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinde şüphelileri ve aracı tespit eden jandarma, hırsızların kaçtığı aracın Gürcistan’a ait GI-990-OS plakası olduğunu belirledi. Özel ekip, yapmış olduğu çalışmalar neticesinde aracın güzergahını ve gittiği yeri buldu. Şahısların Fethiye ilçesinde olduğunun belirlenmesinin ardından irtibata geçilen Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince şüphelilerin kaldığı otele yapılan baskında hırsızlık olayını gerçekleştiren ve Gürcistan vatandaşı olduğu belirlenen 3 kişi yakalandı. Birçok hırsızlık olayına karıştıkları tahmin edilen şüphelilerin üzerinde ve kaldıkları odada çaldıkları malzemelerden elde edildiği değerlendirilen 1000 Dolar, 4 adet altın kolye, 6 adet bileklik ve altın ziynet eşyaları ele geçirildi.


Bu kadar kısa sürede yakalanmalarının şaşkınlığını yaşayan Gıorgı Deısadze, Donerı Basıladze ve Indıko Ramınashvılı isimli Gürcü hırsızlar suçlarını itiraf etti. Kumköy Jandarma Karakolu tarafından olayı aydınlatmak üzere oluşturulan özel ekip tarafından Manavgat’a getirilen Gürcü hırsızlar, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Babacan’a “bu çocuk da kim” diyenler, şimdi bayram ediyorsa!
    1. Babacan’a “bu çocuk da kim” diyenler,..
    2. FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem..
    3. BİLFEN Yayın Grubu’ndan yeni..
    4. Küçük göğüs kadınlarda özgüveni..
    5. Nejat Toksoy öldü mü? Nejat Toksoy..
    6. Aydın’da sahte bahis operasyonu
    7. Kaş sokakları rengarenk
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu..
    9. Haziranda en fazla reel getiri DİBS'ten
    10. Başkan Büyükakın, projelerde aksama..
    11. Gram altın 256,8 lira seviyelerinde
    12. Hırsızlardan biri tezgahtarı oyalayıp..
    13. Özel bireyler özel günlerinde..
    14. Boğaziçi’nde mezuniyet için 152’nci..
    15. Ürdünlü aile ölümden döndü
    16. CİSAD üyelerinden mağarada keşif..
    17. Kooperatifle girdikleri evin maliyeti..
    18. Gazişehir Gaziantep Jefferson’la..
    19. Premier Lig 2019-2020 sezonu ne zaman..
    20. Şanlıurfa’da moda tasarım kursu ilgi..
    21. Herkes küçülürken onlar büyüyor
    22. Başkan Büyükkılıç, Ukraynalı..
    23. Porsiyon kontrolü yapılmayan yaz..
    24. Altay Bayındır, MKE Ankaragücü'ne veda..
    25. 20 bin kişilik dev aile hayalleri için..
    26. Kayserili Okçular Türkiye Okçuluk..
    27. Dicle Elektrik, Şanlıurfa’da..
    28. Schweppes’ten iki yeni tat: Zero-Tonic..
    29. Yaralı şahin tedavi altına alındı
    30. FETÖ'ye "ankesör" operasyonu
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Bunlara borç vermeye, kız vermeye kalkmayın
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Bunlara borç vermeye, kız vermeye kalkmayın
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti