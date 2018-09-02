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Hırsızlarda çare tükenmez! Para bulamayınca çay ve şeker çaldılar

Mardin’ide bir kafeye, 4 gün arayla ikinci kez giren hırsızlar, para bulamayınca bu kez çay ve şeker çaldı.

02 Eylül 2018 Pazar 13:19
Hırsızlarda çare tükenmez! Para bulamayınca çay ve şeker çaldılar

Olay, Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi’nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgi ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, 2 şahıs, hırsızlık yapmak amacıyla önceki gün saat 02.52 sıralarında kafeye girdi. İçerde para arayan şahıslar, bulamayınca 2 bin TL değerinde çay ve şeker çaldı. 4 gün önce de aynı kafeye giren ve sigara çalan hırsızların rahat tavrı dikkatlerden kaçmadı. Sabah saatlerinde kafeye gelen iş yeri çalışanlarının durumu fark edip polise bildirmeleri üzerine şahısların yakalanması için çok yönlü çalışma başlatıldı. Mardin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kafenin güvenlik kameralarını inceleyerek şahısların kimliklerini belirledi. Biri Kızıltepe nüfusuna kayıtlı, diğeri de Suriye uyruklu olduğu tespit edilen çocuk yaşta şahıslar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Şahısların sorgularının sürdüğü öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 13:19
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