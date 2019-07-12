Hırsızlara jandarmadan suç üstü Balıkesir’in Susurluk ilçesinde kapalı süt işletmesini soyan hırsızları jandarma ekipleri suç üstü yakaladı.

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde kapalı süt işletmesini soyan hırsızları jandarma ekipleri suç üstü yakaladı. Hırsızlık zanlıları kamyona yükledikleri çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Göbel Mahallesinde bir işyerinden hırsızlık yapıldığına dair alınan ihbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler işyeri ve çevresinde yapılan kontrol sırasında H.Y. ve A.G. isimli şahısları çaldıkları 2 adet soğutma grubu, 1 adet 100 KW Jeneratör, 100 metre kablo, 1 adet dinamo, 1 adet elektrik panosunu 10 plakalı araca yükledikleri esnada suç üstü yakaladı. H.Y. ve A.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Hırsızlıkta kullanılan araç ile içerisinde ele geçirilen çalıntı malzemeler muhafaza altına alındı.

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