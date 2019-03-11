Hırsızlar muhabbet kuşlarını çaldı Edirne’nin Keşan ilçesinde bir evden muhabbet kuşları çalındı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir evden muhabbet kuşları çalındı.

Olay, Büyük Cami Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş yapmak için çarşıya çıkan Ö.Y., eve geri döndüğünde oturma odasının camının kırılarak 2 adet cep telefonu ve 4 tane muhabbet kuşunun çalındığını gördü. Ö.Y, hırsızlık olayını emniyete bildirdi. Polis, hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

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