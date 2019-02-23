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Hırsızlar mezarlıklara dadandı

Diyarbakır’da bir mezarlığa hırsızlar dadandı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 10:16
Hırsızlar mezarlıklara dadandı

Diyarbakır’da bir mezarlığa hırsızlar dadandı. Mezarlıktan aydınlatma direği, mezarlık kapıları ve su çeşmeleri çalınırken vatandaşlar, yetkililerden sorunun çözülmesi için yardım bekliyor.


Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Peyas Mahallesi’nde bulunan mezarlık hırsızların hedefi oldu. Mezarlıkta akşam defin işlemleri yapılması için konulan aydınlatma direkleri, mezarlık kapıları ve su çeşmeleri kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Peyas Mahallesi’ndeki mezarlıkta yakınları yatan vatandaşlar, hırsızlık olaylarının önlenmesi için yetkililerden yardım bekliyor.



"Mezarlıkta aydınlatma direkleri bile çalındı"


Mezarlıkta ağabeyi yatan Rezan Yetiş, en büyük sorunlarından birinin alanda bekçinin bulunmaması olduğunu söyledi. Yetiş, "Mezarlığımızda gece defin işlemleri yapılması için kullanılan 15 metrelik aydınlatma direği çalındı. Mezarlıkta su sorunumuz var, su olmadığından dolayı ağaçlar kuruyor, ağaçlandırma yapamıyoruz. Gece aydınlatma olmadığından dolayı mahallede bulunan gençler tarafından ateşler yakılıyor ve hiç güzel olmayan görüntüler ortaya çıkıyor. Yetkililerden ricamız bir an önce mezarlığa el atmasıdır" dedi.



"Şikayet etmiyoruz, rica ediyoruz"


Mezarlıkta, güvenlik, aydınlatma, su ve merdiven sorunu olduğunu aktaran Adem Bayoğlu, "1965’ten beri burada oturuyoruz, mezarlıkların etrafında korkuluk yok, yaşlıların ziyaret edebilmesi için merdiven yapılması, ağaçları ve mezarlıkları sulandırmak için çocuklardan para karşılığı su alıyoruz. Birkaç yerde su çeşmesi yapılması, aydınlatma direkleri vardı, gece cenaze defin işlemlerinde rahat bir şekilde defin yapabiliyorduk. Aydınlatma direkleri hırsızlar tarafından çalındı, yetkililerin bunun tedbirlerini alması lazım. Mezarlığa ait olan bir bekçi olursa hiç olmasa hırsızlardan korunur. Şikayet etmiyoruz, rica ediyoruz bir an önce mezarlığa yardım bekliyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 10:16
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