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Hırsızlar malulen emekli polis memurun akülü arabasını çaldı

Malatya yaşayan 44 yaşındaki eski Polis memuru İbrahim Gültekin, 1999 yılında görev yaptığı İstanbul’da arkadaşıyla göreve giderken trafik kazası geçirdi.

22 Nisan 2019 Pazartesi 10:19
Hırsızlar malulen emekli polis memurun akülü arabasını çaldı

Malatya yaşayan 44 yaşındaki eski Polis memuru İbrahim Gültekin, 1999 yılında görev yaptığı İstanbul’da arkadaşıyla göreve giderken trafik kazası geçirdi. Kazayı ağır yaralı olarak atlatan Gültekin, malulen emekli oldu ve o günden sonra bir daha yürüyemedi.


Malatya’da yaşayan annesinin yanına dönen talihsiz adamı hayata bağlayan akülü arabası oldu. Bin bir zorluklarla aldıkları akülü arabası apartmanlarında hırsızlar tarafından çalındı. Gültekin eli, ayağı olan akülü arabasının bulunması için yardım istiyor. 1999 yılında İstanbul’da polis memuru olarak görev yapan İbrahim Gültekin, arkadaşıyla göreve giderken trafik kazası geçirdi. Kazadan sonra Gültekin’in adeta hayatı karardı. Kazada görev arkadaşı şehit olan Gültekin kendisi ise kazayı ağır yaralı olarak atlattı. O kazadan sonra hayatı kararan ve malulen emekli olan polis memuru Gültekin daha sonra Malatya’da yaşayan 84 yaşındaki annesinin yanına yerleşti. Yürüyemediği için büyük zorluklar yaşayan polis memuruna ağabeyi tarafından yurt dışından bir akülü araba getirildi. Gültekin’in adeta eli ayağı olan akülü araba asansöre sığmadığı için her gün apartman girişinde bırakılıyordu. Yaklaşık 1 ay önce apartmana giren hırsızlar Gültekin’in akülü arabasını çaldı. Eski polis memuru ve ailesi bunun üzerine emniyete başvurdu fakat bugüne kadar herhangi bir gelişme yaşanmadı.


Talihsiz adam ve ailesi şimdi akülü arabalarının bulunması için yardım istiyor.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 10:19
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