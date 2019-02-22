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Hırsızlar, kömürlükte ne bulduysa çaldı

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Yerlisu köyünde bir kömürlükten bin 100 TL değerinde malzeme çalındı.

22 Şubat 2019 Cuma 16:23
Hırsızlar, kömürlükte ne bulduysa çaldı

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Yerlisu köyünde bir kömürlükten bin 100 TL değerinde malzeme çalındı.


Keşan ilçesine Yerlisu köyünde oturan C.A, İlçe Jandarma Komutanlığı’na başvurarak, tarlasının içerisinde bulunan kömürlükte toplam değeri bin 100 TL olan 1 adet 100 amperlik akü, 1 adet su motoru ve 1 adet jeneratörün çalındığını beyan etti.


Jandarma ekipleri, hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:23
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