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Hırsızlar kendilerini kaydeden güvenlik kamerası cihazını da çaldılar

Samsun’un Bafra ilçesinde bir iş yerine giren hırsızlar, kameraların kayıtta olduğunu fark edince, güvenlik kamerası kayıt cihazını da çaldılar.

28 Mart 2019 Perşembe 11:13
Hırsızlar kendilerini kaydeden güvenlik kamerası cihazını da çaldılar

Samsun’un Bafra ilçesinde bir iş yerine giren hırsızlar, kameraların kayıtta olduğunu fark edince, güvenlik kamerası kayıt cihazını da çaldılar.


Olay, Bahçeler Mahallesi Nehir Sokak’ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece iş yerine gelen hırsız veya hırsızlar iş yerine girerek iş makinelerine ait 6 bin lira değerindeki bakır malzemeleri çaldılar. Hırsızlar ayrıca iş yerinde kayıtta bulunan güvenlik kamerası kayıt cihazını da alarak yanlarında götürdüler. Sabah iş yerine gelen işçiler, iş yerinde bulunan binanın üst katında kapının camının kırık olduğunu fark ettiler. Polisi arayarak durumu bildirdiler. Olay yerine gelen ekipler iş yerinde parmak izi incelemesi yaptı.


Hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:13
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