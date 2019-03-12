Hırsızlar iş üstünde yakalandı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bir apartmana hırsızlık amacıyla giren iki kadın, vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri tarafından apartmanın çatı katında kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Şirintepe mahallesinde bir apartmana giren G.A. (19) ve S.A. (30) adındaki iki kadın, apartmanda bulunan bir daireye yanlarında getirdikleri şeffaf bir aparat ile kapıyı açarak girdi. N.B. (77) isimli şahsın evine giren hırsızlar, 8 adet çeyrek altın, 1 çift küpe, 1 adet 21 gram altın bilezik ve bin 500 lirayı çaldı. Çevredeki vatandaşların şüphelenerek polisi araması üzerine olay yerine gelen ekipler, kadınları apartmanın çatı katında çaldıkları ziynet eşyaları ve paralarla birlikte yakaladı. Ev sahibi N.B.’nin şikayetçi olmasıyla birlikte gözaltına alınan zanlılar hakkındaki tahkikat devam ediyor.