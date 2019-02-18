0553 313 94 23

Hırsızlar camilere dadandı

DÜZCE(İHA) – Düzce kent merkezinde bulunan camilere dadanan hırsızlar bir gecede 10 camiden 100’e yakın musluğu çaldılar.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:30
Hırsızlar camilere dadandı

DÜZCE(İHA) – Düzce kent merkezinde bulunan camilere dadanan hırsızlar bir gecede 10 camiden 100’e yakın musluğu çaldılar. Polis ekipleri musluk hırsızlarının peşine düştü.


Düzce Belediyesi tarafından ücretsiz hale getirilen ve vatandaşların yararlanması amacıyla geceleri de açık bırakılan cami tuvaletlerine gece giren hırsız ya da hırsızlar muslukları çaldılar. Kent merkezinde bulunan 10’a yakın camiden çalınan muslukların kim yada kimler tarafından çalındığını tespiti için Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Ekipler güvenlik kameralarını incelemeye alırken kişilerin kimliklerinin tespiti için çalışmaya başladılar.


Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü İsmail Işıldak, “Dün gece 10 camimizden 100’e yakın musluk çalınmış. Sabah saatlerinden bu yana tespit yapıyoruz. Biz Düzce Belediyesi olarak vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için tuvaletleri sabaha kadar açık bırakıyoruz. Ancak bu olaylar bizi üzüyor. Bu tip kişi ya da kişilerin daha duyarlı olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 19 yıl hapis
    1. 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel..
    2. Ankara’da kadın cinayeti
    3. "Evlat Aşkına Sıfır Atık" projesine..
    4. Altın fiyatları
    5. Bahçelievler'de hareketli anlar!..
    6. Bu etkenler migreni tetikliyor
    7. Sporcuların gösterisine ilgi
    8. ANDA Kardeşe Vefa Derneği sahaya indi
    9. Çiftçisini destekleyen belediye
    10. Referans Proje ve Yatırımlara Kaynak..
    11. Canbaz: “Çok önemli bir galibiyet..
    12. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    13. Beştepe'den e-Devlet açıklaması!
    14. Cumhur İttifakı 14 il için kararını..
    15. Osmaniye’de masa tenisi heyecanı sona..
    16. "Ekonomik dalgalanmaya rağmen..
    17. Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı'na..
    18. TİKA Ortadoğu’daki ecdat yadigarına..
    19. GRAFİKLİ - Süper Lig'e tutunma..
    20. Serdar Ali Çelikler: Beşiktaş,..
    21. Darbeci FETÖ'cü fena kıvırdı! 15..
    22. Hindistan'dan Pakistanlı oyunculara..
    23. Çiftçilere sebze fidesi dağıtılacak
    24. Turgutlu Şehir Tiyatrosu dokuz canlı..
    25. Bu yanlışlar cildi bozuyor
    26. SÖGİAD genel kurulu yapıldı
    27. Aboubakar Kamara’dan iyi haber
    28. Göçük altında kalan işçilerin isimleri..
    29. İran'dan Pakistan, Suudi Arabistan ve..
    30. Vali Toraman, Hattat Mahmut Şahin’in..
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    Görenler inanamadı! "Abdullah Gül sahaya indi"
    Görenler inanamadı! "Abdullah Gül sahaya indi"