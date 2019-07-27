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Hırsızlar, çaldıkları akülü arabayı geri getirdi

Konya'da 4 yaşındaki İkra Akbaba'nın kumbarasında biriktirdiği parasıyla aldığı ve hırsızlar tarafından çalınan akülü arabası, geri getirildi - Anne Şengül Akbaba: - "İkra arabasına kavuştu. Bizim için önemli olan bu. Kızım artık mutlu"

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:32
Hırsızlar, çaldıkları akülü arabayı geri getirdi

KONYA (AA) - Konya'da kumbarasında biriktirdiği parasıyla aldığı akülü arabası çalınan minik İkra'nın aracı, hırsızlar tarafından geri getirildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde ikamet eden Şengül ve Osman Akbaba çiftinin 4 yaşındaki kızları İkra'nın kumbarasında biriktirdiği parasıyla alınan akülü arabayı çalan hırsızlar, olaydan 7 gün sonra aracı, çiftin ikamet ettiği sitenin önüne bırakıp kaçtı.

Akülü arabayı kapının önünde bulan Şengül ve Osman Akbaba çifti ile küçük kızları İkra büyük mutluluk yaşadı.

Aile, olayın ardından kızlarının akülü arabasının bulunması için kendilerine destek veren gazeteciler ile emniyet mensuplarına teşekkür etti.

Minik İkra ise akülü arabasıyla sitenin bahçesinde sevinçle tur attı.

Anne Şengül Akbaba, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "İkra arabasına kavuştu. Bizim için önemli olan bu. Kızım artık mutlu." diye konuştu.

Öte yandan olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

- Olay

Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde ikamet eden Şengül ve Osman Akbaba çiftinin, 4 yaşındaki kızları İkra'ya kumbarasında biriktirdiği parayla aldıkları akülü araba, 20 Temmuz'da evlerinin önünden çalınmıştı.

Ailenin durumu polise bildirmesi üzerine ekipler, bir iş yerinin güvenlik kamerasından motosikletli iki kişinin ellerinde akülü arabayla kaçtıklarını tespit etmiş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:32
  1. Akülü Araba
  2. HIRSIZLIK
  3. Konya
  4. minik İkra

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