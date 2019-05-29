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Hırsızlar bunu da yaptı: Caminin musluklarını defalarca çaldılar

Erzurum’da bulunan İbrahim Ethem Camisi’nin muslukları 6 ayda 3’üncü defa çalındı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:58
Hırsızlar bunu da yaptı: Caminin musluklarını defalarca çaldılar

Erzurum’da bulunan İbrahim Ethem Camisi’nin muslukları 6 ayda 3’üncü defa çalındı.


Yakutiye ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan İbrahim Ethem Camisi’nin şadırvan musluklarını hırsızlar rahat bırakmıyor.Mahalle sakinleri, daha önce yakalanan ancak 18 yaş altında oldukları için ceza almayan hırsızların, camide bulunan 18 adet musluğu yerinden söküp, yok pahasına sattıklarını söyledi. 150 hanelik Kurtuluş Mahallesi’ne hizmet veren İbrahim Ethem Camisi’nin şadırvanında abdest almaya gelen mahalle sakinleri muslukları yerinde üçüncü kez görmeyince bu kadarına da ’pes’ dedi.


İbrahim Ethem Camisi Dernek Başkanı Nevzat Karanlıkbulut, “Burada en son hırsızlık 6 ay önce olmuştu. 16-17 yaşlarındaki mahalle dışından gelen çocuklar muslukları yerinden söküp yok pahasına satıyorlar. Mahalle sakinleri veya dışarıdan abdest alma ihtiyacı olan insanlar için kapıyı kilitlemiyoruz, sonucunda da musluklar çalınıyor” diye konuştu.


Şadırvandan 18 adet sarı mis musluk çalındığını söyleyen Nevzat Karanlıkbulut, çözüm için plastik musluk düşündüklerini ancak uzun ömürlü olmadığı ve kolay kırıldığı için tekrardan mis musluk yaptırdıklarını ama hırsızlığa engel olamadıklarını belirtti.


Hırsızların yakalanmasına rağmen ifadesi alınarak serbest bırakılan hırsızların caydırıcı ceza almadığı için hırsızlıklarını tekrarladıklarını belirten Karanlıkbulut, "Emniyet güçlerine sesleniyorum, bu hırsızlara caydırıcı ceza verilmesi gerekli" ifadelerinde bulundu.


Abdest almaya gelen cami cemaati, musluklarını yerinde görmeyince şaşkınlık yaşadı. Cami cemaatinden Şaban Berk, "Hırsızlardan camimizi kurtaramıyoruz, gecenin bir yarısı gelip alıp götürüyorlar, kimsenin haberi olmuyor. 3 kuruşluk musluğu götürüp 1 kuruşa satıyorlar. Muslukları tekrardan taktırmak için dünyanın parasını vermek gerekiyor. Sadece cami değil mahalledeki demir kapılarda çalınıyor. Bu mahallenin kaderi bu, hırsızlıktan kurtulamıyoruz, birkaç lüzumsuz insan mahallede huzur bırakmıyor” dedi.


Cemaatten Ahmet Uzun ise “Mahallemizde bekçimiz yok, mahallemizin her şeyini çalıyorlar. Camiye, mahalleye bekçi gerek” diye belirtti.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:58
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