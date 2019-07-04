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Hırsızlar bunu da yaptı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde otomasyon panosunun çalınması yüzünden yanmayan trafik ışıkları sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 17:44
Hırsızlar bunu da yaptı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde otomasyon panosunun çalınması yüzünden yanmayan trafik ışıkları sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Bir haftadır trafik ışıklarının yanmadığını belirten Bakırköy Mahalle Muhtarı Kazım Önen, trafik akışı açısından çok kritik bir yer olan Bakırköy kavşağındaki sinyalizasyon sisteminin yeniden çalışması için yetkilileri göreve çağırdı.


Bakırköy kavşağına 2017 yılının Kasım ayında kurulan trafik lambalarının bir haftadır yanmaması tepkilere sebep oluyor. Daha önce sık sık ölümlü ve maddi hasarlı kazaların yaşandığı bölgeye konulan trafik ışıkları sayesinde bu sıkıntı büyük ölçüde çözülmüştü. Geçtiğimiz hafta yaşanan hırsızlık olayı sonrası Bakırköy kavşağı, yine trafik kazalarına davetiye çıkarmaya başladı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, kavşaktaki trafik ışıklarını besleyen otomasyon panosunu çaldı. Olay sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler geniş çaplı soruşturma başlatırken, Karayolları da bölgede keşif yaptı.


Söz konusu trafik ışıklarının bir an önce yeniden çalışması gerektiğine dikkat çeken Bakırköy Mahallesi Muhtarı Kazım Önen, acı kazalar yaşanmadan bunun önüne geçilmesini istedi. Bu konuda başta Karayolları olmak üzere ilgili tüm birimleri göreve davet eden Önen, “Bakırköy kavşağının bulunduğu İzmir-Bursa kara yolu, özellikle bugünlerde turizm ve tarım sezonunun açılmasıyla çok kritik bir konumda. Buradaki trafik akışının güvenli olması büyük önem arz ediyor. Yaşanan bu hırsızlık olayı sonrası trafik ışıklarının yanmaması trafik açısından tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Ölümlü ya da maddi hasarlı kaza ve faciaların yaşanmaması adına başta Karayolları yetkilileri olmak üzere, ilgilileri göreve davet ediyorum. Bakırköy kavşağındaki trafik ışıklarının bir an önce yeniden çalışmasını istiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 17:44
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