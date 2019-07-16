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Hırsızlar bu kez mezarlığa dadandı

Şanlıurfa’da aile mezarlığına dadanan hırsızlar, arasında iki şehit mezarının da bulunduğu birçok kabristanın çevresindeki demir korkulukları çaldı.

16 Temmuz 2019 Salı 14:01
Hırsızlar bu kez mezarlığa dadandı

Şanlıurfa’da aile mezarlığına dadanan hırsızlar, arasında iki şehit mezarının da bulunduğu birçok kabristanın çevresindeki demir korkulukları çaldı. Korkulukları çalarken mezarlara da zarar veren hırsızlara vatandaşlar tepki gösterdi.


Eyyübiye ilçesindeki Harran Aile Mezarlığında yaşanan hırsızlık olayı pes dedirtti. Aile mezarlığına dadanan hırsızlar, arasında şehit mezarlarının da bulunduğu birçok kabristanın çevresindeki demir korkulukları çaldı. Vatandaşlar duruma tepki göstererek, yetkililere mezarlıkta önlemlerin artırılması için çağrıda bulundu. Yakınlarının mezarlarını ziyarete gittiklerinde zarar gördüğünü ve demir korkulukların da yerinden sökülerek çalındığını gören vatandaşlar, büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirti. Vatandaşlar, madde bağımlılarının sık sık mezarlıklarda madde kullandığını da iddia etti.


Yakınının mezarı çevresindeki demir korkulukların çalındığını belirten Nihat Yavuş, “Ölülerimizi rahat bırakmayanlar, dirilerimizi de aynı zamanda rahat bırakmıyorlar. Gençlerimizin çoğunluğunda uyuşturucu, esrar bağımlılığı had safhaya gelmiş. Hatta yüzde 70’e varan bir bağımlılık olmuş. Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, lütfen neslimizi koruyun. Yoksa bu gidişle gençlerimizin çoğunluğu madde bağımlısı olacak” dedi.



“Ölülerimiz rahat yatamıyor”


Önlem alınmasını isteyen Yavuş, “Hiçbir şey yapamıyoruz maalesef. Ne tedaviler cevap veriyor ne de nasihatler cevap veriyor. Lütfen bir kanun çıkarsın bu satanlara, içenlere gereken dersi versin. Yani görüyorsunuz işte ölülerimiz rahat yatamıyor. Sağlarımız rahat gezemiyor. Yani mezarlıklar en sessiz olan yerlerdir. Ama bakıyorsun işte şırınga ile uyuşturucu enjekte eden, esrar içen, hırsızlık yapan ne kötü şey varsa gelip burada yapılıyor. İşin ilginç yanı bu tür bağımlı maddeler camilerin tuvaletlerinde kullanılıyor, mezarlıklarda kullanılıyor. Biz hiçbir şey yapamıyoruz. Burası şehitlik, bir şehide ait bir mezar, onların çevresini koruyan demirleri alıp götürüyorlar ve az bir paraya satıyorlar ki kendi kafalarını bulabilmek için” şeklinde konuştu.


Mezarlıklara rahat gidip gelemediklerini aktaran vatandaş Mehmet Beyazkendir ise “Emniyet güçlerimizden rica ediyorum. Bir an evvel bu mezarlıklarımızın korunmasını istiyoruz. Mezarlıklara gidip gelemiyoruz. Demirlerini çalıyorlar. Bunlara sahip çıkılmasını istiyoruz.Gençlerimiz elden gidiyor. Yetkililere sesleniyorum sahip çıksınlar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:01
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