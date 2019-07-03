0553 313 94 23

Hırsızlar anne koyunu kuzularından ayırmadı

Sivas’ta hırsızlar, anne koyun ile 3 kuzusunu çaldılar.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:01
Hırsızlar anne koyunu kuzularından ayırmadı

Sivas’ta hırsızlar, anne koyun ile 3 kuzusunu çaldılar.


Edinilen bilgilere göre olay, Sivas merkez Fatih Mahallesi Merakum Caddesi’nde bulunan Vahdet Altunkes’e ait çiftlik evinde meydana geldi. Altunkes, polis ekiplerine çiftlik evinde beslediği 1 koyun ve 3 kuzusunun çalındığı ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, koyunun ve yavruların bulunduğu ahır çevresinde parmak izi çalışması yaptı. Ahırda bulunan koyunun 3 yavrusu ile birlikte çalınması ise dikkat çekti. Polis, hırsızları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Havacılıkta üniversite özel sektör iş birliği
    1. Havacılıkta üniversite özel sektör iş..
    2. Düzce’de çıkan tartışmada 1 ağır 2..
    3. TİKA'dan Namibya'ya gıda yardımı
    4. Ekrem İmamoğlu baş döndürüyor!..
    5. THY’den yolcularına özel seyahat kiti
    6. Ruhani'den "7 Temmuz'dan itibaren bir..
    7. TTK ve MTA TİS’te 60 günlük grev..
    8. Hat 200 araçları 1 milyon kilometre..
    9. Çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte..
    10. Antalyaspor'da 3 futbolcunun bileti..
    11. "En iyi savunma oyuncuları 4 numarayı..
    12. Tıbbi bitki toplama eğitimleri başladı
    13. Şule İdil Dere davasında dosya 6. kez..
    14. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    15. Çanakkale'de orman yangını
    16. Trabzonspor'dan "3 Temmuz" paylaşımı
    17. Mustafa Çoban güven tazeledi
    18. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri..
    19. Döviz kurları
    20. Amcasını öldürüp cesedini parçalayan..
    21. Siirtli arıcılar "propolis" üretimine..
    22. Gölcük’te otomobilin çarptığı anne ve..
    23. Bunu yapanlar insan olamaz! Ağzını..
    24. Beşiktaş’ta flaş gelişme! Ligden..
    25. Kediye çarpmamak için takla attı: 1..
    26. Bölgesel İşbirliği Toplantısı
    27. Felç edici çaresizlik! Bu toplumun..
    28. Bingöl’deki tefeci operasyonunda 3..
    29. Kadoil, Gaziantep’te akaryakıtta yüzde..
    30. "Hayde bre koç yiğitler"
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz