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Hırsızlar 40 kurbanlık koçu çaldı

Kırıkkale’de 20 yıldır besicilik yapan Şakir Çelik’in gece saatlerinde mandırasına giren hırsızlar, 65 küçükbaş hayvanın arasından seçtiği en iyi 40 koçu çalarak kayıplara karıştı.

26 Temmuz 2019 Cuma 12:24
Hırsızlar 40 kurbanlık koçu çaldı

Kırıkkale’de geçimini besicilikle sağlayan evli ve 8 çocuk babası olan Şakir Çelik’in koçları hırsızların kurbanı oldu. Borç para ile aldığı kurbanlık 65 küçükbaş hayvanın arasından seçtiği en iyi 40 koçu çalan hırsızlar, bir kilometre boyunca ekinlerin arasından yürüterek ana yolda bekleyen kamyona yükleyip kayıplara karıştı.

25 Temmuz Çarşamba gecesi saat 02.30 sıralarında köpeğin havlamasıyla uyanan Çelik, koçlarının çalındığını ve geriye sadece 25 tanesinin kaldığını fark etti. Daha önceden müşterilere satılan koçlar da çalınanlar arasında olduğunu gördü. Daha sonra durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ise inceleme başlatarak kayıplara karışan hırsızların peşine düştü.

"Ekinlerin arasından 1 kilometre yürütmüşler"

Çalınan kurbanlık koçların yarısından çoğunun müşterilerine sattığını belirten Şakir Çelik, "Kurbanlık için beslemiştim. Akşam yemini suyunu verdim. Gece saat 2-2,5 arası köpeklerin sesiyle uyandım. Hırsız kapıları açmış 65 koçun içerisinde 40 tanesini almış bir kilometre yürütmüş ana yolun kenarına kadar. Kamyon getirmiş orada yüklemiş ve gitmiş. Ekinlerin arasından geçerken izleri belli. Jandarma geldi gözleriyle gördü orada izleri vardı. Hatta ayak izleri de belli çizme ile gelmiş" dedi.

"Koçların çoğu müşterilere satılmıştı"

Kapıyı zorlayarak içeri girdiklerini ifade eden Çelik, "Hemen hemen yarısından fazlasını da satıp kaporasını da almıştım. Adamlara mahcup oldum. Bu parayı da ödeyemem ne yapacağım bilemiyorum. Hem o yandan param gitti hem de müşterime sattığım hayvanlar bunlar. Zor durumdayım şuan müşteriye de ne diyeceğim anlatamıyorum yani" diye konuştu.

"En iyilerini çalıp kötülerini de bize bırakmışlar"

Çelik, "Devlet yetkililerinden ricam bu hayvanlarımı bulsun. Çok zor durumdayım. Onların daha borcu da duruyor. Bayram diye bir arkadaşım almıştı parasını daha ödeyemedim, ne yapacağım bilemiyorum. Vicdanı olsa şuan benim durumumu bilse şu hayvanlarımı bırakıp geri getirir. 8 tane nüfus var. Çok zor durumdayız, 5 kuruş da paramız yok. En iyisini seçmişler kötülerini de bize bırakmış. 65’in içerisinde 40’ını götürmüş 25’i kalmış. Zor durumdayız. Devlet yetkililerinden ricam destek olsunlar bize" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 12:24
  1. Kırıkkale
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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