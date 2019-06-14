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Hırsızın iş kazası...Soymaya geldi demir parmaklıkta asılı kaldı

Bursa’da daha önceden çalıştığı yeri soyan hırsız ilk girişiminde tutuklanmıştı.

14 Haziran 2019 Cuma 08:58
Hırsızın iş kazası...Soymaya geldi demir parmaklıkta asılı kaldı

Bursa’da daha önceden çalıştığı yeri soyan hırsız ilk girişiminde tutuklanmıştı. Serbest kaldığı gün tekrar aynı iş yerini soymaya gelen hırsız bu sefer girmeye çalıştığı camın demir parmaklıklarında ayağından asılı kalınca tekrar yakalandı.


Olay, gece saatlerinde Osmangazi İlçesi Uluyol Caddesinde bulunan motosiklet tamir atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre önceden atölyede çalışan 33 yaşındaki İsmail A. iş yerini soyduğu sırada yakalanmış ve iş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 10 gün ceza evinde yatan İsmail A. tahliye olduğu gün tekrar atölyeye gelerek yan tarafta bulunan oto yıkamanın çatısını kullanarak atölyenin arada bulunan demir parmaklıklarını önce kesti. Sonrasında camları kırarak içeri girmeye çalıştı. Bu sırada 3 metre yükseklikte bulunan kırık camda ayağından asılı kalan İsmail A. yaralanarak çığlık atmaya başladı.Genç adam bu esnada devriye görevi yapan Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından fark edildi. Bekçiler şüphelinin kaçmaması için önlem alıp takviye ekip istedi.


Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken İsmail A.’yı asılı kaldığı yerden çıkaran ekipler yaralı adamı ambulansa bindirerek Bursa Devlet Hastanesine kaldırdı. Dükkan sahibi Ertan Tüzen ise daha önceden elamanı olan ve psikolojik sorunları olduğu için sürekli evden kaçan şahsı görünce şok oldu. İsmail A.’nın evden kaçtığını ve annesinin sürekli oğlunu aradığını belirten Ertan Tüzen, annesini arayarak durumu bildirdi.


Gazetecilerin sorularını cevaplayan iş yeri sahibi Ertan Tüzen, ’’ Daha önce de bizde çalıştığı zamanlar bizden habersiz gece dükkana gelip çilingir çağırarak kapıyı açtırmış ve zaman zaman mal çalarak devam etmiş. Haberimiz yokken bir gece dükkana geldiğimizde şans eseri yakaladık. 10 gün ceza evinde yattı, sonra çıktı geldi. Yeniden soymaya çalıştı. Fakat yine yakalandı’’ dedi.


Tüzen eski çalışanı İsmail A.’dan şikayetçi oldu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan İsmail A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 08:58
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