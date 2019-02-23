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Selman Öğüt: Hırsızın elini keselim

Medipol Üniveristesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Selman Öğüt, artan hırsızlık olaylarıyla ilgili, "Elini keselim diyince de insan hakları diyorlar. Evine girilenler hayvan sanki!?" yorumunu yaptı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 09:42
Selman Öğüt: Hırsızın elini keselim

Ülke TV ekranlarında yayınlanan ve Turgay Güler'in sunduğu Sıradışı programının konu başlıklarından biri de son dönemde artan hırsızlık olayları oldu. Programın yorumcularından Ülke Tv Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Hasan Öztürk, yaşanan hırısılık olaylarının devlete olan güveni sarstığını belirterek yetkilileri uyardı.

Öztürk, "Devlet vatandaşın canını malını korumakla yükümlüdür. Hırısızların serbest bırakılması devlet otoritesini sarsar, adalete güveni yok eder. Bu işin hem emniyet ayağı var hem de yargı ayağı var. Bu hırsızlık olaylarından canı yanan vatandaş suçu iktidarda arıyor. Bu çok önemli bir konu yetkililer bu işe çok acil çözüm bulmalı." dedi

"Elini keselim diyince..."

Medipol Üniveristesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Selman Öğüt, ise sosyal medya hesabından çarpıcı bir yorumda bulundu. Öğüt, Twitter hesabından "Elini keselim diyince de insan hakları diyorlar. Evine girilenler hayvan sanki!?" yorumunu yaptı. Doç. Dr. Selman Öğüt'ün yorumuna çok sayıda destek geldiği görüldü.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 09:42
  1. hırsızın elini keselim
  2. Selman Öğüt

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