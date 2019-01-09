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Hırsızdan gelen şok mesaj: Karım çok beğendi

Mardin'de yaşayan Sertaç Orman’ın iş yerine geçtiğimiz günlerde hırsız girdi. İş yerini soyup soğana çeviren hırsıza kendi çabalarıyla ulaşan Orman,gelen mesaj karşısında ise büyük şok yaşadı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 14:51
Hırsızdan gelen şok mesaj: Karım çok beğendi

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir iş yerini soyan hırsız, 50 bin liralık malzeme ile ortadan kayboldu. İş yeri sahibi olan Sertaç Orman, güvenlik güçlerine haber verdikten sonra kendi imkanlarıyla hırsızın peşine düştü. Hırsızın izini bulan Orman, aracılarla zanlıdan gelen "karım eşyaları çok beğendi, şikayetini geri çek" notunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

Şok geçirdi

Olay, Artuklu ilçesinde bulunan bir iş merkezinin 3. katında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, karı koca oldukları öğrenilen iki kişi, önceki akşam geç saatlerde iş merkezine gelerek 3. kata yöneldi. Buradaki iş yerini soyan zanlılar, yaklaşık 50 bin liralık malzeme ile ortadan kayboldu. İş yeri sahibi Sertaç Orman ve Veysel Anatça, ertesi gün iş yerine geldiklerine gördükleri manzara karşısında şok geçirdi.

İş yerlerine hırsız girdiğini gören Orman, durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi. Orman, güvenlik güçleri işini yaparken kendi imkanlarıyla da hırsızları bulmaya çalıştı. Bir süre dedektif gibi iz süren Orman, iş yerine girenlerin karı koca olduğunu öğrendikten sonra kendilerine ulaştı. Zanlı aracılarla Orman’a not gönderdi. "Kardeş hakkını helal et, şikayetini geri al, zararını en kısa sürede karşılarız. Karım eşyaları çok beğendi" notunu gören Orman, neye uğradığını şaşırdı. Orman, zanlıların bilgilerini savcılığa verdiklerini güvenlik güçlerinin de gereğini yaparak zararlarının karşılanması için mücadele ettiğini söyledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 14:52
  1. Mardin
  2. Hırsız
  3. Sertaç Orman

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