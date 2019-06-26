0553 313 94 23

Hırsıza ilginç çağrı: “Battaniyeyi getir gerisi helal olsun”

Afyonkarahisar’da bir vatandaş, gece arabasının camını kırarak hırsızlık yapan kişiye sosyal medya hesabı üzerinde çağrıda bulunarak çocuğunun battaniyesini geri getirmesini, çaldığı diğer şeyleri ise helal ettiğini duyurdu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:24
Hırsıza ilginç çağrı: “Battaniyeyi getir gerisi helal olsun”

Afyonkarahisar’da bir vatandaş, gece arabasının camını kırarak hırsızlık yapan kişiye sosyal medya hesabı üzerinde çağrıda bulunarak çocuğunun battaniyesini geri getirmesini, çaldığı diğer şeyleri ise helal ettiğini duyurdu.


Afyonkarahisar’da dün gece Mustafa Dağkuşu isimli bir vatandaşın aracına hırsız girdi. Arıcın camının kırılması suretiyle gerçekleşen hırsızlık olayı sonrası araç sahibi Afyonkarahisar’da geniş bir üye kitlesi bulunan sosyal medya grubu üzerinden hırsıza ilginç bir çağrıda bulundu. Hırsızın diğer çaldığı eşyalarla birlikte götürdüğü çocuk battaniyesi geri isteyen araç sahibi sosyal medya hesabında “Arkadaşlar arabamıza hırsız girdi eşimin çantasını çalmışlar içinde telefon cüzdan vardı bunlar önemli değil eğer alan arkadaş görüyorsa çocuğun pembe battaniyesi vardı onsuz hayatta uyuyamıyor. Bir şekilde ulaştır battaniyeyi gerisi helal olsun” paylamışında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lübnanlı liderden Filistin çıkışı! ‘Osmanlıların kabul etmediği teklifi, Araplar kabul edecek mi?’
    1. Lübnanlı liderden Filistin çıkışı!..
    2. Kırmızı ışıkta geçen yayalara ceza
    3. Altun’dan açıklama
    4. Çizme’den Anadolu’nun zirvesine
    5. Bursalı kuaförlerin Bursaspor aşkı
    6. Dev kruvaziyer gemi Marmaris Limanı'na..
    7. Özbekistan'da bir ton uyuşturucu imha..
    8. Şehit oğlu için bugüne kadar 10..
    9. 2. Lige çıkan Büyükşehir Hentbol..
    10. İlkadım’da toplu sünnet kayıtları..
    11. Hanımlarımız bizlere Rabbimizin birer..
    12. Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 26..
    13. Hem pratik hem lezzetli: Zencefilli..
    14. Suriye Medya Birliğinden Suriyeli..
    15. Kargodan bin 894 adet uyuşturucu hap..
    16. Eğitim verecek robotlar geliyor
    17. Bizi niye rahatsız ediyorsun?
    18. İkiz halterciler dünyaya meydan okuyor
    19. Özbekistan, Rusya’dan Tigr zırhlıları..
    20. Pazaryeri’nde öncelik yayaların
    21. Bursluluk sınavı sonuçları MEB 2019..
    22. Aşırı sıcaklara dikkat
    23. Kahramanmaraş’ta 35 milyon yıllık..
    24. "Mavi gömlek sahalara geri dönüyor"
    25. Adapazarı Bilgievi’nde kayıtlar sürüyor
    26. Düzce’de 2 bin 212 şişe halinde bin..
    27. Sivasspor'un sağlık sponsoru yine..
    28. Mahalle sakinleri yıkılan istinat..
    29. Kıbrıs’taki Osmanlı Türk Şehitliği..
    30. Kleopatra Koyu davası
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler