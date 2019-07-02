0553 313 94 23

Hırsız sandı, sapık çıktı

Antalya’da, korkuluğun bulunmadığı mutfak penceresinden eve giren şahıs, 57 yaşındaki kadına tecavüz etmeye kalkıştı.

02 Temmuz 2019 Salı 15:35
Hırsız sandı, sapık çıktı

Antalya’da, korkuluğun bulunmadığı mutfak penceresinden eve giren şahıs, 57 yaşındaki kadına tecavüz etmeye kalkıştı. Kadının karşı koyup çığlık atmasıyla panikleyen adam, kadını karnından bıçaklayıp kaçtı.


Edinilen bilgiye göre olay, sabah 06.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi’nde bir gecekonduda meydana geldi. Yatalak annesiyle birlikte yaşayan 57 yaşındaki Nebahat A., korkuluksuz mutfak penceresinden içeriye giren kimliği belirsiz bir kişiyle burun buruna geldi. Şahsın hırsız olduğunu sanan Nebahat A., cüzdanındaki bin lirayı almasını söyledi. İddiaya göre ise şahıs, "Paranı değil, seni istiyorum" diyerek kadına tecavüz etmeye kalkıştı.



Komşuları kanlar içerisinde buldu


Nebahat A.’nın çığlık atması üzerine panikleyen adam, kadını karnından bıçaklayarak girdiği pencereden kaçtı. Sesi duyup eve gelen komşuları, Nebahat A.’nın kanlar içerisinde kaldığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları ağır yaralı Nebahat A.’yı Kepez Devlet Hastanesine götürdü.



Bir yıl önce de aynı pencereden hırsız girmiş


Öte yandan, Nebahat A.’nın evindeki tüm kapı ve pencerelerinde demir korkuluğun bulunduğu ancak mutfak penceresinde bulunmadığı gözlendi. Komşularından edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir yıl önce aynı pencereden hırsızların içeriye girip gündelik temizlik işiyle uğraşan kadının televizyonunu çaldığı öğrenildi.


Polis ekiplerinin 20 yaşlarındaki saldırganı yakalamak için çalışması sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Moody's'ten Brexit açıklaması:
    1. Moody's'ten Brexit açıklaması:
    2. İhvan'ın üst düzey isimlerinden! İki..
    3. Türkiye şampiyonasında derece elde..
    4. 1. Türkiye-Irak (IKBY) Ticaret ve..
    5. 10. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi..
    6. Kılıçdaroğlu CHP Grup Toplantısında..
    7. Her gün kişniş tüketmek için onlarca..
    8. Gercüş’te yılanların dansı
    9. Almanya'da Müslümanların çatı..
    10. Hırsız sandı, sapık çıktı
    11. Alperen Ocaklarından LGBT eylemlerine..
    12. (Özel) Okul bahçesini festivalde açık..
    13. Didim’de protokol ve basın bir araya..
    14. Gaziantep’ten 6 ayda 3.6 milyar dolar..
    15. Aydın Tabip Odası’ndan Madımak..
    16. Nijerya’da tanker faciası: 50 ölü
    17. İranlı bakandan otomobil üreticilerine..
    18. Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    19. Maltepeli minikler seyyar oyun..
    20. İhsan Şenocak'tan Meclis'e çağrı:..
    21. Tır dorsesi devrildi, onlarca küçükbaş..
    22. Bingöl’de Kıbrıs gazilerine Milli..
    23. İngiliz parlamenterlerden AB'yi..
    24. İran devlet televizyonuna "Petrol..
    25. Bisikletle yaşlı adama böyle çarptı!..
    26. Sokak hayvanları için kısırlaştırma..
    27. Esenyurt’ta sahte polislerden gasp
    28. Adıyaman’da kan bağışlarında düşüş..
    29. Yorgun ve bitkin vaziyetteki ebabil..
    30. Hukukta arabulucuların görevi nedir?..
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız