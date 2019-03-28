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Hırsız, caminin musluklarını çalarken kamera yakalandı

Samsun’da kimliği belirsiz hırsız, caminin gece yarısı musluklarını çaldı.

28 Mart 2019 Perşembe 12:54
Hırsız, caminin musluklarını çalarken kamera yakalandı

Samsun’da kimliği belirsiz hırsız, caminin gece yarısı musluklarını çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.


Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yeni Mahalle Gülsan Sanayi Sitesi’nde bulunan Gülsan Sanayi Sitesi Camisi’nin abdesthanesinde gece meydana geldi. Edinilen ilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız caminin abdesthanesindeki 10 adet sıcak su, 1 adet de soğuk su musluğu olmak üzere 11 adet musluğu yerinden sökerek yanında getirdiği çuvala koyup kayıplara karıştı. Musluklardan boşalan su sabaha kadar boşa aktı. Sabah camiye gelen görevliler hırsızlık olayını fark edince suyu kesip olayı polise haber verdi. Güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde hırsızlık olayı saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı. Aynı caminin musluklarının daha önce de çalındığı, hırsızlık şüphelisinin yakalandığı ve yargılandığı mahkemece delil yetersizliğinden serbest kaldığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:54
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