Hiroşima ve Nagazaki belediye başkanları, ABD’yi protesto etti - Dünyanın atom bombası atılan iki kenti Hiroşima ve Nagazaki’nin belediye başkanları, kısa bir süre önce Nevada Çölü’nde nükleer deneme yapan ABD’yi protesto etti. Amerikan hükümetinin geçen ay çölde yerin altında deneme yaptığını açıklamasının ardından, ABD’nin Tokyo Büyükelçiliği’ne bir protesto mektubu gönderen Hiroşima Belediye Başkanı Tadatoshi Akiba, “A(tom) bombasından kurtulanların umut ve beklentilerini alaya alma biçiminiz beni çileden çıkarmıştır. A bombası kurbanı Hiroşima Kenti adına, sizi şiddetle protesto ederim” ifadesini kullandı. Atom bombasının bir başka kurbanı Nagazaki kentinin Belediye Başkanı Tomihisa Taue de, internetteki sitesinde yaptığı açıklamada, “Bu deneme nükleer silahların olmadığı bir dünya yararına sürdürülen uluslararası harekete karşıdır. Bunu çok üzücü buluyorum” ifadesini kulandı. ABD’nin ise bu protestolara herhangi bir cevap vermediği belirtiliyor.