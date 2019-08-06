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Hiroşima saldırılarında ölenler Ankara’da anıldı

ANKARA (İHA) – Hiroşima ve Nagazaki’deki atom bombalı saldırılarda hayatını kaybedenler, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları tarafından Japonya Büyükelçiliği önüne karanfil bırakılarak anıldı.

06 Ağustos 2019 Salı 20:26
Hiroşima saldırılarında ölenler Ankara’da anıldı

ANKARA (İHA) – Hiroşima ve Nagazaki’deki atom bombalı saldırılarda hayatını kaybedenler, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları tarafından Japonya Büyükelçiliği önüne karanfil bırakılarak anıldı.


Hiroşima ve Nagazaki’ye yapılan atom bombalı saldırılarda hayatını kaybedenleri anmak ve ABD’yi protesto etmek için Japonya Büyükelçiliği önünde fotoğraf sergisi düzenleyen AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Üyeleri, katliamda hayatını yitirenler anısına karanfiller bıraktı. 6 Ağustos 1945’teki saldırının yıl dönümünde Japonya Büyükelçiliği önünde açıklama yapan AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir, “Atom bombasının atıldığı gün, son yüzyılın en büyük kırılma noktalarından birinin yaşandığı gündür. Amerika Birleşik Devletleri atom bombası kullanarak nükleer bir saldırı gerçekleştirmiştir. Atom bombası, Hiroşima’ya tam 43 saniyede duşmuş ve saatler 08.16’yı gösterirken yaklaşık 600 metre yükseklikte patlamıştır. Saniyeler içinde binlerce insan adeta yeryüzünden silinmiştir” dedi.



“Dünyanın en acımasız katliamı”


“İlk olarak Hiroşima’ya ve sadece 3 gün sonra da Nagazaki’ye atılan atom bombaları sonucu 250 bin civarı insan ölmüş, bölgede neredeyse hiç bir canlı türü kalmamıştır” diyen Özdemir, “Sonuç ABD’nin isteği yönünde olmuş tüm dünya için bu felaket soğuk duş etkisi yapmıştır ve her şeyi durdurmuştur. Dünya tarihinin gördüğü en acımasız katliam olan Hiroşima ile birlikte yüz binlerce insanın tamamıyla tüm varlıkları ellerinden alınmıştır. Bugün insan hakları, demokrasi, eşitlik gibi kavramlar hakkında dünyanın geri kalanına vaazlar veren ABD’nin tarihteki en akıl almaz katliamı gerçekleştirmesi onun bu faşizan tavrını gözler önüne sermiştir. Aynı güç ve hırs politikasını senelerdir sürdüren ABD, yakın tarihe baktığımızda farklı coğrafyalarda da tarifsiz acıların sebebi olmuştur. 1945’te Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atan Amerika 2003’de Irak’ın kimyasal silah bulundurduğu gibi aslı olmayan iddialarla kendi çıkarları adına iftirada bulunarak Irak topraklarına girmiş ve orada da katliamlarda, zulümlerde bulunmuştur. Seçilmiş iktidarları demokrasi dışı yollarla Mısır örneğinde görüldüğü gibi indirenler, ülkemizde de benzer bir teşebbüste bulunup Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ve halkımızın birliği sayesinde çok şükür başarısız olanlar, bugün de her türlü spekülasyonu yaparak ülkemize müdahale etmeye çalışanlar Hiroşima’ya ve Nagazaki’ye bomba atanlardan başkası değildir” dedi.



“Her türlü zulmün ve haksızlığın karşısındayız”


“Japon halkının yaşadığı bu büyük acının yıldönümünde bu olayın sorumlularını haykırmak güzel bir gelecek için boynumuzun borcudur” diyen Özdemir sözlerine şöyle devam etti:


“Geçmişte olduğu gibi bugün ve bugünden sonra da Japonya halkının yanında olacağımızı belirtmek isteriz. Acıları acımızdır. Gerek Japonya halkının gerekse dünyadaki diğer bütün ülkelerin bu tarz katliam ve acıları bir daha yaşamamasını temenni ederiz. Bu vesile ile AK gençlik olarak her türlü katliamın, insan hakları ihlalinin, zulmün, haksızlığın, faşistliğin karsısında olduğumuzu, mazlumların savunucusu ve sözcüsü olacağımızı bir kez daha burada yinelemek isteri Allah’ın izni ile güçlü olanın haklı olduğu değil, haklı olanın güçlü olduğu bir dünya için her mecrada mücadele etmeye devam edeceğiz.”

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 20:26
  1. fotoğraf
  2. sergi
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