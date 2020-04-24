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Hırka-i Şerif ziyarete açılmayacak

Her ramazan ayında binlerce insanın ziyaret ettiği Hırka-i Şerif, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri nedeniyle bu yıl ziyaret edilemeyecek.

2020-04-24 11:17:00 -
Hırka-i Şerif ziyarete açılmayacak

Peygamber efendimizin (sav) günümüze kadar muhafaza edilen iki kıyafetinden biri olan ve miraca yükselirken giydiği Hırka-i Şerif, Fatih’teki Hırka-i Şerif Camii’nde muhafaza ediliyor. Hazreti Muhammed’in, Veysel Karani’ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif’in muhafazasını üstlenen 59. kuşaktan torunu Barış Samir, 1851 yılından bu yana ziyaret edilen Hırka-i Şerif, Ramazan’ın ilk cuması ziyarete açıldığını hatırlatarak, “Maalesef koronavirüs nedeniyle bu ramazan ziyarete açılamayacak” dedi.

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