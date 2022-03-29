Huzur ve bereketin ayı ramazan 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Ramazan ayında Hırka-i Şerif ziyaretinde bulunmak isteyenler ise ‘Hırka-i Şerif ramazanda açık mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı mı 2022 | Bu yıl ramazanda Hırka-i Şerif açılacak mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle Hırka-i Şerif, bu ramazan ayında da ziyarete kapalı olacak. Hırka-i Şerif Muhafız Ailesi adına yazılı açıklama yapan Barış Samir, Hz. Muhammed’in mübarek emanetinin asırlardır ramazan ayı boyunca vatandaşların ziyaretine açıldığını belirtti. Samir, "Günümüzde salgının bulaşıcılığı azalmış gibi görünse de halen vaka sayıları belli bir seviyenin üzerinde seyretmektedir. Bu sebeple kıymetli ziyaretçilerin sırada bekleme esnasında sağlıklarını riske atmamak bilinciyle bu sene de Hırka-i Şerif’in ziyarete kapalı kalacağını üzülerek bildiririz. Umuyoruz ki gelecek sene Covid-19’un hayatımızdan tüm izleri silinir ve Cenab-ı Hak, ramazan ayında Hırka-i Şerif’e kavuşmayı nasip eder. Biz de Muhafız Aile olarak 4 asrı aşkındır süregelen ziyaret geleneğimizi sürdürmeye devam ederiz. Alınan önlemler çerçevesinde vatandaşlarımıza sağlıklı ve idrak dolu bir ramazan ayı geçirmelerini dileriz" dedi.