Hirisi nasıl yapılır? Hirisi yemeği tarifi, hirisi çorbası malzemeleri neler?
Hirisi nedir? Hirisi yemeği nasıl yapılır? Hazreti Muhammed'in (s.a.v) Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarakanılan Gadir-i Hum Bayramı, her yıl Hatay'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kutlama etkinlikleri nedeniyle kesilen kurban etleriyle birisi yemeği yapılıyor. Peki hirisi nasıl yapılır? Hirisi yemeği tarifi, birisi çorbası malzemeleri neler?
Hirisi nasıl hazırlanır? Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla kesilen kurban etleriyle bayramın özel yemeği "hirisi" yapılmakta. Hirisi nasıl yapılır? Hirisi yemeği tarifi, birisi çorbası malzemeleri neler?
Hırisi yapımı için malzemeler
1 kg. kemikli et
300 gr dövme buğday
100 gr kuyruk yağı
Tuz, kimyon, karabiber
Toz biber (isteğe bağlı)
Hirisi nasıl yapılır? Hirisi yapılışı
Hırisi yapmak için bir gece önceden ıslatılan nohut ve buğday kazana alınır ve 3 ezerekten 4-5 saat kaynatılır. İçine haşlanan etler tiftiklenerek ekleniyor. Daha sonra tereyağ ve baharatlar ilave edilerek kıvamı çorba olana kadar ezilerekten tekrar kaynamaya bırakılıyor. En son bitmiş haline kuyruk yağı da eklenir. Kuyruk yağının fazlalığı da hirisinin tadını tad katacaktır.