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Hirfanlı Barajı’nda ’Asayiş Bot Timi’ oluşturuldu

Kırşehir’in Kaman ilçesinde baraj güvenliğini sağlamak amacıyla İl Jandarma Komutanlığına ait ’Asayiş Bot Timi’ oluşturuldu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 18:31
Hirfanlı Barajı’nda ’Asayiş Bot Timi’ oluşturuldu

Kırşehir’in Kaman ilçesinde baraj güvenliğini sağlamak amacıyla İl Jandarma Komutanlığına ait ’Asayiş Bot Timi’ oluşturuldu.


Asayiş Bot Timine ait teknenin suya indirilmesi için düzenlenen programa Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, İlçe Kaymakamı Murat Girgin, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İlçe Belediye Başkanı Necati Çolak ve jandarma teşkilatı görevlileri katıldı.


Kaman ilçesinde düzenlenen törende konuşan Vali İbrahim Akın, oluşturulan bot timi ile birlikte Hirfanlı Barajının daha güvenli hale geldiğini söyledi. Asayiş Bot Timi ile İç Anadolu Bölgesinin önemli turizm merkezi olan Hirfanlı Baraj Gölünde güvenliğin üst seviyeye çıkarılması ve bölgede yaşayan halkın da bilinçlenmesinin sağlanması hedefleniyor.


Asayiş Bot Timi, sorumluluk alanındaki bölgelerde emniyet ve asayişi sağlayarak, kaçak avlanma ve diğer suçların önüne geçmek için bölgede hizmette bulunacak. Asayiş Bot Timi, Kaman İlçesi Hirfanlı Baraj Bölgesinde su ulaşımına imkan veren her türlü su aracını denetleyebilecek.


İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde hizmet verecek olan Asayiş Bot Timi hakkında İlçe Jandarma Komutanı Nuri Çıracının teknik bilgi aktardığı tören İl Müftüsü Mehmet Yaman’ın dua etmesi ve protokolün tekne ile bölge gezisi yapmasının ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 18:31
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