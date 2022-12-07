Hiranur Vakfı üzerinden İslam'a pis dillerini uzattılar! "Kahrolsun şeriat" hadsizliği
Türkiye İşçi Partisi'nden bir grup kendini bilmez, Hiranur Vakfı'nda yaşandığı iddia edilen olay üzerinden "Kahrolsun şeriat" protestosu yaptı.
Yeniakit.com.tr
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızına, 6 yaşında imam nikahı kıydırdığı iddiası, İslam düşmanlarını ayağa kaldırdı.
Türkiye İşçi Partili bir grup, Hiranur Vakfı önünde eylem yaptı.
Yaşandığı iddia edilen bir münferit olay üzerinden tüm ehl-i İslam tarikat ve cemaatleri hedef alan grup, hadsiz sloganlar attı.
Partililer tarafından, "Tarikata barikat, kahrolsun şeriat." ifadelerinin kullanılması tepkiye sebep oldu.