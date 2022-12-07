  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kızı Aslı Baykal kadar olamadı!

İddialar ayyuka çıktı: Almanya'daki darbe girişiminde Putin'in mi parmağı var?

Rusya'dan dünyaya tehdit gibi mesaj! Putin'den nükleer silah çıkışı

İngiltere'den sıvılaştırılmış doğal gaz kararı

Ekrem İstanbul'u dünyaya rezil ediyor! Raylar üzerinde tramvay yerine insan var

İngiltere'de hükümet ve işçi sendikaları arasında işler kızışıyor! Başbakan Sunak'tan sert ikaz

CHP'nin 'milleti bayıltan' projesinde rezalet! Çöktüğü için açılamayan tesis 8 aydır ışıl ışıl

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a ofisinde bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Osmanlı yadigarı hanlar Kerkük'te kaderine terk edildi! Onarılmayı bekliyorlar

İşte örnek tavır! ABD’nin LGBT elçisi çöplüğüne gönderildi...
Siyaset Hiranur Vakfı üzerinden İslam'a pis dillerini uzattılar! "Kahrolsun şeriat" hadsizliği
Siyaset

Hiranur Vakfı üzerinden İslam'a pis dillerini uzattılar! "Kahrolsun şeriat" hadsizliği

Türkiye İşçi Partisi'nden bir grup kendini bilmez, Hiranur Vakfı'nda yaşandığı iddia edilen olay üzerinden "Kahrolsun şeriat" protestosu yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 23:56:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızına, 6 yaşında imam nikahı kıydırdığı iddiası, İslam düşmanlarını ayağa kaldırdı.

Türkiye İşçi Partili bir grup, Hiranur Vakfı önünde eylem yaptı.

Yaşandığı iddia edilen bir münferit olay üzerinden tüm ehl-i İslam tarikat ve cemaatleri hedef alan grup, hadsiz sloganlar attı.

Partililer tarafından, "Tarikata barikat, kahrolsun şeriat." ifadelerinin kullanılması tepkiye sebep oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23