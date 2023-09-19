Hiranur Vakfı iftirasını manşetten düşürmemişlerdi... FETÖ'cü doktoru haber bile yapmadılar!

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Hiranur Vakfı konusunda tüm mütedeyyinleri zan altında bırakmaya çalışan Karar, Cumhuriyet, Sözcü gibi gazetelerin, FETÖ'cü doktor skandalına sessiz kalmaları da masaya yatırıldı.

Murat Alan, Hiranur Vakfı'na ilk iftira atan BirGün'ün, FETÖ'cü doktor haberini kibrit kutusu kadar küçük bir metinle duyurduğunu gösterdi.

Karahasanoğlu ise şunları söyledi:

Hiranur Vakfı'na attıkları iftirayı 1 hafta manşetten indirmediler. Manşetten duyurdular hem de, böyle kibrit kutusu kadar değil.

Şimdi, "Bu gerçekler ortaya çıkarsa, bizim Hiranur Vakfı'nda nasıl bir operasyon çektiğimiz, dindar insanları nasıl tahkir ettiğimiz ortaya çıkar" diye haberi kısalttılar.

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Murat Alan da, "Haber Cumhuriyet'te yok, Karar'da yok, Sözcü'de yok.." diye ekledi.