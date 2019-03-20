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Hippoterapi sağlık lisansiyerlerine sertifika

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksek Okulu’nun ortak düzenlediği,BEBKA destek programı kapsamında Hippoterapi (Atla Terapi ve Rahabilitasyon) süreçlerinde sağlık lisansiyerlerine uzmanlaşma eğitimi sertifika töreni düzenlendi.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:41
Hippoterapi sağlık lisansiyerlerine sertifika

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksek Okulu’nun ortak düzenlediği,BEBKA destek programı kapsamında Hippoterapi (Atla Terapi ve Rahabilitasyon) süreçlerinde sağlık lisansiyerlerine uzmanlaşma eğitimi sertifika töreni düzenlendi.


Eskişehir Sağlık Müdürlüğü, ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek yüksekokulu ile ortak BEBKA teknik destek programı kapsamında Hippoterapi Atlı Terapi Seviye 1 ve Atlı Terapi Seviye 2 eğitimleri 2018 yılında gerçekleştirilirken hippoterapinin bir üst seviyesi olan atla terapi rehabilitasyon süreçlerinde uzmanlaşma eğitimini, yurt dışından gelen alanında akademik uzmanların katkısı ile tamamlandı.


ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen törene, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Milletvekilleri Prof. Dr. Emine Nur Günay ve Prof. Dr. Nabi Avcı, Mahmudiye Atçılık Meslek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Çalışkan, Amsterdam Otiz Akademisi Yöneticisi Yavuz Kütük, BEBKA Bursa-Eskişehir Kalkınma Alansı Genel Sekreteri İsmail Gerim, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, ve davetliler katıldı.


Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; hippoterapi belirli hasta gruplarında fonksiyonel açıdan iyileşme ve gelişme sağlamak amacıyla ana tedaviyi destekleyici olarak atın hareketlerinden yararlanan bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyerek, sertifika almaya hak kazananları tebrik etti.


ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ise; ESOGÜ olarak Mahmudiye’deki atçılığın tarihsel geçmişini bilimsel olarak araştırdıklarını vurguladı.


Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı ise yaptığı konuşmada; Mahmudiye’nin geçmişten bugüne gelen hikâyesini anlattı. Geçmişin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Nabi Avcı, “Burayı Osmanlı ordusu için at yetiştirmek üzere vakfeden 30’uncu Padişahımız Sultan 2. Mahmut buranın temellerini attı. Daha sonra burası Osmanlı ordusu için gerçekten çok yararlı hizmetler veren bir merkez oldu. Rahmetli Eskişehir Milletvekilimiz ve Maliye Bakanımız Kemal Unakıtan burayı tekrar Türkiye’de atçılığın merkezi haline getirmek için büyük gayretler gösterdi. Osmangazi Üniversitesi burayı bir yüksekokulla atlı terapinin ve kültürünün merkezi haline getirmek için okulu kurdu. Türkiye’de emsali olmayan bu tesisi ve atlı terapiyi hep birlikte gayret göstererek ileriye taşıyacağız” dedi.


Yapılan konuşmaların ardından Atla Terapi ve Rehabilitasyon Süreçlerinde Sağlık Lisansiyerlerine Uzmanlaşma Eğitimi tamamlayan uzman doktor, doktor, fizyoterapist, psikolog, ergo terapist, konuşma terapisti ve hemşire olmak üzere 23 sağlık çalışanına sertifikaları takdim edildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:41
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