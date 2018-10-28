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Hipotermi nedir? Hipotermi belirtileri ve tedavi yöntemleri hipotermi neden olur?

Tunceli’de soğuk havada donarak şehit olan askerlerimize tüm Türkiye’nin yüreği yandı. Askerlerimizin donarak şehit olmasından sonra vatandaşlar hipoterminin ne olduğu merak konusu oldu. Hipotermi nedir? Hipotermi öldürücü mü? Hipotermiden korunma yöntemleri neler? Soğuk havalarda nasıl korunmalıyız? Hangi durumlarda hipotermiye yakalanırız? Hipotermiye neden olan durumlar?

28 Ekim 2018 Pazar 20:37
Hipotermi nedir? Hipotermi belirtileri ve tedavi yöntemleri hipotermi neden olur?

Tunceli’de soğuk havada donarak şehit olan askerlerimize tüm Türkiye’nin yüreği yandı. Askerlerimizin donarak şehit olmasından sonra vatandaşlar hipoterminin ne olduğu merak konusu oldu. Hipotermi nedir? Hipotermi öldürücü mü? Hipotermiden korunma yöntemleri neler? Soğuk havalarda nasıl korunmalıyız? Hangi durumlarda hipotermiye yakalanırız? Hipotermiye neden olan durumlar?

37C olan vücut sıcaklığının 35C ‘nin altına düşmesi ile meydana gelen, kas ve beyinsel işlevlerin bozulmasına neden olan rahatsızlıktır. Ortam sıcaklığının düşmesi ile. Bulunduğumuz yerdeki havanın standar vucüt sıcaklığı olan 37C derecenin altına düşmesi. Isı iletimi ile. Dokunduğumuz veya temas halinde olduğumuz nesnelerin vucüt ısımızdan daha düşük sıcaklıkta olması nedeni ile. Örnek; suyun için olmak vs..Konveksiyon yani haraket hali nedeni ile. Örnek : rüzgar almak veya haraket halinde olma durumu (bisiklete binmek vs.. gibi) Buharlaşma sebebi ile. Vücudun terlemesi ve sıcağı atma ihtiyacı, sıvı kaybı vs.

Hipotermiye neden olan durumlar?

Hipotermi'ye neden olan durumları şöyle sıralayabiliriz: Soğuk hava,  Uygun olmayan kıyafet, Sert sen rüzgar, Islaklık, Yorgunluk, Dehidrasyon, Yetersiz besin alımı, Alkol alımı – damarların genişlemesine enden olarak ısı kaybını arttırır.

Hipotermi öldürücü mü?

Kaçış Sendromundaki ani ve hızlı olarak gelişebilen kan basıncı (tansiyon) düşüklüğü yoğun tedavi ve takiple önlenemezse, birden fazla organın çalışması yetersiz hale gelebilir. Bu da hasta için uzun tedavi dönemi hatta ölüm anlamına gelebilir.

Hipotermi tedavisi nasıl yapılmalı?

Hipotermi kurbanını yeniden ısıtmak için temel prensip sahip oldukları ısıyı korumalarını sağlamak gerekir. Ayrıca ısı üretmelerine yardımcı olmak için müdahale etmek önemlidir.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 20:37
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