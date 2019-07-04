Hipodromda satışa hazır fişekler halindeesrar ele geçirildi
Elazığ’da jandarmanın yaptığı çalışmada hipodromda satışa fişekler halinde esrar ele geçirildi.04 Temmuz 2019 Perşembe 20:37
Elazığ’da jandarmanın yaptığı çalışmada hipodromda satışa fişekler halinde esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl JandarmaKomutanlığına bağlı Merkez Karakol Komutanlığı ve KOM ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Yapılan çalışmada Yurtbaşı Beldesinde bulunan hipodromda arama yapıldı. Aramada,bir blokta bulunan otel kısmının 10 metre yanındaki arazide çuval içerisinde saklanılmış ve satışa hazır 36 fişek halinde toplam 369 gramesrar bulundu.
Uyuşturucu maddeyle bağlantılı şüphelinin tespit edilmesi çalışmanın sürdüğü öğrenildi.
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