15 Temmuz’daki ihanet kalkışmasında hainlerin işgal hedeflerinden biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ydi. O gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine sokağa çıkan vatandaşlar hainlere geçit vermemek için Saraçhane’ye de akın etti. Hainlerin kurşunlarına karşı belediyenin önündeki havuzda abdest alıp şehadete koşan vatandaşların bir anı hiperrealist (gerçekçi) anıt ile ölümsüzleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, FETÖ’cu hainlerin 15 Temmuz’daki darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak için “15 Temmuz Saraçhane Anıtı” yaptı. Anıtın açılışı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Aysever, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ve İsmet Uçma, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, şehit yakınları, gaziler, çok sayıda davetli ve binlerce vatandaş katıldı.

Hiperrealist 15 Temmuz Saraçhane Anıtı’nın açılışı öncesinde 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri adına Çatalca ve Garipçe’de oluşturulan hatıra ormanlarının açılışı canlı bağlantıyla yapıldı. Her bir şehit ve gazinin adı plaketlere yazılarak ağaçların önüne konuldu. Kahramanları unutmamayı ve unutturmamayı hedeflediklerini belirten Uysal, “Darbe girişimine karşı verilen bu mücadele ilanihaye unutulmasın diye Garipçe’de Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün ayağında 251 şehidimizin anısına 251 çınar ağacı diktik. İkincisini ise Çatalca’da 251 şehidimiz ve tüm gazilerimiz adına hatıra ormanı oluşturduk” dedi.

DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR KAHRAMANLIK

15 Temmuz’un eşsiz bir kahramanlık olduğunu belirten Uysal, “15 Temmuz’da demokrasimiz ve devletimiz hedef alındı. Milletimiz de buna canıyla, kanıyla, her şeyiyle ‘dur’ dedi. Gerçekten dünyada eşi benzeri görülmeyecek bir kahramanlık. Ancak aynı zamanda dünyada eşi benzeri görülemeyecek bir hainlik. Baktığımız zaman hedef sadece iktidar değil, demokrasi değil, hedef; devletimiz, milli birliğimiz ve İslam dünyasında yeni bir fitne tohumlarının ekilmesiydi. Buna karşı durduk ve başardık. Bu millet var oldukça hiçbir zaman bu tür hainlere fırsat vermeyecek” diye konuştu.

15 TEMMUZ’U GELECEK NESİLLERE İYİ ANLATMALIYIZ

15 Temmuz’da hedefin milli irade olduğuna dikkat çeken Uysal, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da çatışmaların en yoğun olduğu yerlerden biriydi. Hedef milletin seçtiği yöneticilerdi. Milletimiz seçtiği yöneticilere, iktidara ve devletine sahip çıktı. Devletimiz, milletimiz, birliğimiz ilanihaye devam etsin diye bugünü iyi hatırlamamız lazım. Bugünleri, hainlik yapanları iyi bilmemiz lazım. Milletimizin hangi şartlar altında bunun mücadelesini verdiğini iyi bilmemiz lazım. Onun için o gün burada silaha, tanka karşı milletimizin çıplak elle, duasıyla, yüreğindeki imanla verdiği mücadeleyi gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. O gün haberlerde, televizyonlarda gördük. Darbenin sembol fotoğraflarından, anılarından biri oldu. Bu meydanda toplanan insanlarımız sabaha kadar beklerken belediyenin önündeki havuzda abdestini alıp, namaza durup, duasını ettikten sonra darbecilerle mücadele ettiler. Gelecek nesillere bugünleri daha iyi anlatmak ve aktarmak için bu anıtı yaptık. Bu anıt gelecek nesillere 15 Temmuz’daki milletimizin kahramanlığı kadar hainliğin büyüklüğünü de gösteren özel bir eser” ifadelerini kullandı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ’NE BULUŞALIM

Başkan Uysal anıtı açmadan önce vatandaşları bu akşam düzenlenecek büyük buluşmaya davet etti. Açılış anında kurdeleyi çözmeden önce alandaki vatandaşlara seslenen Uysal, “Millet olarak sorumluluklarımız olduğuna vurgu yapan Uysal, “Şehitlerimiz, gazilerimiz görevini yaptı. Bizlerin ise şehitlerimizin aziz hatırasına, gazilerimize karşı görevlerimiz var. Onlar nasıl bu vatan uğuna, bayrak devlet uğruna canlarını kanlarını verdiler ise biz de onların hainlere teslim etmediği bu bayrağı, bu devleti ve milleti sonuna kadar savunacağız. Allah bizlere de en az onlar kadar cesur olmayı, onlar gibi vatanımıza, milletimize sahip çıkmayı nasip etsin. Bunu yaparsak görevimizi tam yapmış oluruz. Bu vesileyle Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki etkinliğe hepinizi davet ediyorum” şeklinde konuştu.

HEDEF YENİ DÜNYA DİZAYNIYDI

Saraçhane 15 Temmuz Anıtı ile Başkan Uysal’ı tebrik eden İstanbul Valisi Vasip Şahin, “O gün biz, sadece bir yönetim değişikliği isteğiyle muhatap değildik. Onun çok daha ötesine geçen aslında, bölgenin ve dünyanın yeniden dizaynının amaçlayan bir ihanet hareketinin muhatabıydık. Eğer biz burada düşseydik ve bu kale düşürülmüş olsaydı zannediyorum dünyanın son iki yıldaki yönetim şekli, sınırları, demografik yapı ve siyasi coğrafya çok çok farklı olacaktı. Belki, biz bunu bugün idrak edemiyoruz ama tarihçiler bunu tespit ve kaydedecekler. Biz asılında bugün düşündüğümüzden ve tespit ettiğimizden çok daha büyük bir işi başarmış olduk. Tüm dünyayı sarabilecek çok daha büyük bir belanın önüne geçmiş olduk. Cesur insanlara cesur liderler de nasip ediliyor. Bu millet fedakarlık etti. Bundan sonra yeniden silkinip, nerede hata yaptık, nerede yanlış yaptık, hangi açıklar veriyoruz da ihanete uğruyoruz, bunu iyi tahlil edip açıklarımızı gidermemiz gerekiyor. Gelecek nesilleri çok daha bilinçli, şuurlu, değerlerinden haberli ve inançlarına bağlı şekilde yetiştirmek durumundayız. Bu vesileyle burada oluşturulan Saraçhane ve 15 Temmuz Anıtı için İstanbul büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ederim” dedi.

MİLLET HAİNLERE HADDİNİ BİLDİRDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, “Millet o gün hainlere haddini bildirmiştir. O gün yaşanan bir hükümet değişikliği talebi değildi. O gün, doğrudan başında bu aziz milletin oylarıyla seçtiği, milletin de ümmetin de sesi ve vicdanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın başında bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti Devlet çökertilmek istendi. Bunu uluslararası ve şer odaklarıyla onların yerli uşakları ve taşeronları gerçekleştirdiler. Bu millet de onlara değişik noktalarda hadlerini bildirdi. Milletin meydanlarda demokrasiye sahip çıkmak için meydanlara çıktığı saatlerde milletin vekilleri de TBMM çatısı altında bombalara karşı demokrasi nöbeti tutuyordu” değerlendirmesinde bulundu.

MİLLET LİDERİYLE DARBECİLERİ PÜSKÜRTTÜ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise, “Hainler birçok yerde işgal girişiminde bulundu. Dik ve cesur duruşumuzla hainlere geçit vermedik. Liderine sahip çıkan milletin bu uğurda neler yapabileceğini hesaba katmadılar. Çok şükür lideriyle sahaya çıkan bu millet darbecileri püskürttü. Bu millet sahada olmayıp kaçanları da gördü. Ama tarih bunları her zaman yargılayacak ve lanetleyecektir” yorumunda bulundu.

Hiperrealist (gerçekçi) teknikle yapılan “15 Temmuz Saraçhane Anıtı” vatandaşlardan yoğun ilgi gördü ve büyük beğeni topladı.