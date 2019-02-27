Hintli pilotların yakalanma videoları ortaya çıktı Pakistan’ın, hava sahasına giren Hindistan’a ait 2 uçağı düşürdüğünü ve bir pilotu ele geçirdiğini duyurmasının ardından, pilotun yakalanma anına dair görüntüler ortaya çıktı.

Pakistan’ın, hava sahasına giren Hindistan’a ait 2 uçağı düşürdüğünü ve bir pilotu ele geçirdiğini duyurmasının ardından, pilotun yakalanma anına dair görüntüler ortaya çıktı.

Pakistan’ın, Hindistan ile tartışmalı oldukları Cemmu ve Keşmir bölgesinde sabah saatlerinde, Pakistan hava sahasına giren Hindistan’a ait 2 uçağın düşürmesinin ardından Hintli pilotun yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde çevredeki vatandaşların Hintli pilota saldırdığı ve Pakistan kuvvetlerinin gitmeye direnen pilotu bölgeden götürmeye çalıştığı kaydedildi.

Pakistan ordusu sözcüsü Tümgeneral Asif Ghafoor yaptığı açıklamada, Pakistan hava sahasında Hindistan’a ait 2 savaş uçağının düşürüldüğünü doğrulamıştı. İki uçağın parçalarının farklı noktalara düştüğünü belirten Ghafoor, bir Hindistanlı pilotun ise askerler tarafından ele geçirildiğini ifade etmişti. Yaşananlar üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapattığını açıklarken, Hindistan da Pakistan uçaklarının hava sahasına girmesi üzerine 4 havalimanını sivil uçuşlara kapattığını duyurmuştu.

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