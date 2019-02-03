“Hindistan’da ineklere kadınlardan çok değer veriliyor”

yeniakit.com.tr Ömer E. Keçeci Hindistanlı aktrist Richa Chadha, cinsel ilişki ticareti ve ülkesinde tecavüze karşı muamele hakkında sitem dolu açıklamalarda bulundu.

“Zulüm gören kıza leke sürülüyor”

İngiliz Channel 4 kanalına konulan Richa Chadha şu sözleri kullandı:

“Dünyadaki en büyük karaborsa ticareti. Uyuşturucuların da illegal sillahların da üstünde ve hakikat şu ki gözümüzün önünde yaşanması şok edici ve rezalet bir şeydir zira bunun hakkında çok daha fazla şey yapılmalıdır.”

“‘Tecavüz’ kelimesi çin Hint dilinde resmen kullanılan ifade ‘izzat lootna’ olup bunun manası haysiyetini çalmaktır. Namus lekesi cinsel ilişki ile alakalı herhangi bir şeye, cinsel suç veya seks ticaretine, bu kadar çok bağlanmaktadır... Yani kızların suçu olmayan bir şey dolayısıyla” ifadelerini kullandı. Hint aktrist bu suret, zaten yaşadıkları ile zulüm görmüş mağdurların üstüne akabinde etiketlenmeleri ve onlara yaklaşımla da sıkıntı yaşatıldığını imaen ifade etti.

“Hindistan’da iyi nitelikte liderlik yok”

“Global alakayı çeken birkaç hakikaten korkunç hadise anlattınız. Hindistan’da hükümetten ve siyasetçilerden yeterli tepki geldiğini söyler miydiniz?” sualine ise;

“İyi nitelikle bir liderliğe sahip olduğumuzu düşünmüyorum. Halk, siviller bana umut veriyor ancak hükümetler değil çünkü bir tecavüz davası veya başka bir şey olduğu her zaman büyük öfke oluyor fakat sonra bir rezil lider ‘Ama kız neden gece 12’de film izlemeye gitti?’ diyor. ‘Neden etek giyiyordu? Bir adam ile dışarıdaydı, muhtemelen istedi’ diyor” cevabını verdi.

Ayrıca “MeToo hareketinin Hindistan’da bir tür enerji toplamış olmasından çok memnunum. Meydana çıkmış hakikaten birkaç büyük ismimiz var, şok edici isimler hatta. Eğer birisi bana 2 yıl evvel bunun hiç olup olmayacağını sorsaydı muhtemelen güler geçerdim fakat şu an oluyor” diyen Chadha, cezasız kalma durumunun sona ermesine dair umudu olduğunu da zikretti.

Mamafih, Chadha’nın daha bu röportajının yapıldığı ve yayınlandığı günler civarında dahi Hindistan’da da İngiltere’de de gün be gün yeni tecavüz haberleri medyaya yansımaya devam etti.

“Hindistan’da inekler kadınlardan daha kıymetli”

Haberin yorumlarında bir kısım Hindistanlıların da dikkat çekici görüşlerine şahid olundu. İçlerinden bir tanesi “Hindistan’da inekler kadınlardan daha değerli” ifadesini kullandı.

Birçok İngilizin ise, Hint aktristin esas itibariyle kendi ülkesinin problemi gibi konuşmasına binaen bunun dünya çapında bir sorun olduğuna vurgu yaptığı ve kendi memleketlerinden de yakındıkları müşahede edildi. İçlerinden bir tanesinin “O ‘kayıp’ çocuk ve göçmenlerin nereye gittiklerini sanıyorsunuz?” yorumu da dikkat çekti.

Kimi İngilizin ise, “Hindistanlılar bizim problemlerimizi umursuyorlar mı? Sıkıntılarımızı çözmek için para yolluyorlar mı?” diye vurdumduymaz bir tavra girdiği görüldü.

Bu suretle konuşanın da dinleyenin de, şikâyet edenin de edilenin de, Doğu’dakinin de Batı’dakinin de aynı dertten muzdarip oldukları ve çözümü yanlış yerde ve yanlış surette aradıkları bir kez daha görüldü. Allah, vakti zamanında Osmanlıların bu rezaleti en ziyade minimize edebildiği ve günümüzle kıyaslanamayacak derecede toplumsal huzur ve sükuneti sağladığı çözüm yollarını anlayıp tatbik edebilmemizi nasip etsin.