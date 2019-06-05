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Hint keneviri yetiştirmek için oto yıkamacıya özel sistem kurdu

Polis ekipleri, Küçükçekmece’de uyuşturucu imalatı yapan bir oto yıkamacıya operasyon düzenledi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 10:48
Hint keneviri yetiştirmek için oto yıkamacıya özel sistem kurdu

Polis ekipleri, Küçükçekmece’de uyuşturucu imalatı yapan bir oto yıkamacıya operasyon düzenledi. Operasyonda, 96 adet saksılara dikili vaziyette büyük kök Hint keneviri, 5 kilo 135 gram yaş Hint keneviri ele geçirildi. Operasyon anı ve Hint keneviri yetiştirmek için kurulan düzenek kameraya yansıdı.


Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi’nde bulunan bir oto yıkamacı olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapıldığına yönelik ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, 30 Mayıs günü oto yıkamacıya operasyon gerçekleştirdi.



Hint keneviri yetiştirmek için düzenek kurmuşlar


Operasyonda, Hint keneviri yetiştirmek için oto yıkamacının bir bölümüne özel ısıtıcılar, havalandırma sistemi, güneş etkisi veren ışık tesisatı, nem ayarlayıcılardan oluşan sistem yapıldığı görüldü.



Operasyon anı kamerada


Ayrıca adreste yapılan aramalarda ise 96 adet saksılara dikili vaziyette büyük kök Hint keneviri, 19 adet saksılara dikili vaziyette küçük kök Hint keneviri, 5 kilo 135 gram yaşHint keneviri, imalat ortamını sağlayan aydınlatma ve havalandırma cihazları ile ısı ölçerler ele geçirildi. İş yeri sabinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, operasyon anı da saniye saniye kameraya yansıdı.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 10:48
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