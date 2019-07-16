Hint keneviri yetiştiren adam tutuklandı
Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı.16 Temmuz 2019 Salı 12:21
Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı.
Gömeç İlçe Emniyet Amirliği bünyesindeki ekipler tarafından evinin bahçesinde kenevir yetiştiren H.D. gözaltına alındı. H.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.D.’nin evinin bahçesinde 10 kök kenevir ele geçirildiği öğrenildi.
YORUM YAZ