Hint keneviri yetiştiren adam tutuklandı Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Gömeç İlçe Emniyet Amirliği bünyesindeki ekipler tarafından evinin bahçesinde kenevir yetiştiren H.D. gözaltına alındı. H.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.D.’nin evinin bahçesinde 10 kök kenevir ele geçirildiği öğrenildi.

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