Hint gölet balıkçıl kuşu cezaevine düştü Nesli tükenme tehlikesi altında olan Hint gölet balıkçıl kuşu, Kahramanmaraş'ta cezaevinin bahçesine düştü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan bir Hint gölet balıkçıl kuşu cezaevi bahçesine düştü. Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu çevresinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bahçede bitkin halde bir kuş gördü. Aç ve susuz kaldığı belirlenen kuşa yardım etmeye çalışan jandarma ekipleri, durumu Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Cezaevine gelen ekipler, yaralı kuşun, nesli tükenme tehlikesi altında olan Hint gölet balıkçılı olduğunu belirledi. Göç ederken bitkin düştüğü değerlendirilen kuş, tedavi için Kapıçam Kınalı Keklik Üretim Merkezi'ne götürüldü. Hint gölet balıkçıl kuşunun, tedavinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

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